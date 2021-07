Osaka, Thiam, Biles... Ex-olympiër en psycholoog ziet taboe over mentale problemen doorbroken worden: “Je hoeft niet langer te tonen hoe sterk je wel bent”

Olympische Spelen Aagje Vanwalleg­hem over de ‘twisties’ waarmee Simone Biles kampt: “Wat ze deed, was zelfbe­scher­ming. Daar mag je écht geen kritiek op uiten”

17:29 Simone Biles (24) heeft op Instagram meer tekst en uitleg gegeven over de mentale problemen die haar aan de kant houden tijdens deze Olympische Spelen. De Amerikaanse heeft te kampen met ‘twisties’, een soort black-outs, tijdens haar oefeningen. Ze liet de team- en individuele allroundfinale aan zich voorbijgaan. Het is nog maar de vraag of ze zondag aan de toestelfinales zal deelnemen. Ex-turnster Aagje Vanwalleghem (33) kent het fenomeen maar al te goed.