Organisatoren van Olympische Spelen hebben door uitstel een meerkost van 2,1 miljard euro

Olympische Spelen Britse olympiërs gebruikt als proefkonij­nen voor ‘wondermid­del’ van US Special Forces tijdens London 2012, sportin­stan­tie ontkent

12 juli Uit onderzoek is acht jaar na datum gebleken dat Britse atleten op de Olympische Spelen te Londen in 2012 door UK Sport als proefkonijnen werden ingezet. Men testte toen een experimenteel energiedrankje dat oorspronkelijk was ontworpen voor de US Special Forces. Het zorgde volgens Daily Mail voor heel wat neveneffecten bij enkele sporters. UK Sport zelf ontkent in alle talen.