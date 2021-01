Organisatie benadrukt: “Noodtoestand of niet, de Spelen in Tokio gaan door”

Olympische Spelen Meer dan de helft van de inwoners van Tokio wil geen Olympische Spelen in 2021

29 juni Iets meer dan de helft van de inwoners van Tokio is gekant tegen een organisatie van de Olympische Spelen in de zomer van 2021 in hun stad. Dat bleek uit een peiling die vandaag werd bekendgemaakt. De Spelen hadden oorspronkelijk deze zomer in de Japanse hoofdstad moeten plaatsvinden, maar de coronapandemie stak daar een stokje voor.