Oranje-gate in Tokio gaat verder: Nederlanders lijken vervloekt op de Spelen nu ook BMX’er zijn knie breekt

Kimmann, die donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd) in actie komt, zat de voorbije dagen volop in de voorbereiding op zijn race. In die voorbereiding gebeurde vandaag een ongeluk op het parcours en daarbij liep de 25-jarige BMX’er een barst in zijn knieschijf op. Kimmann wil wel proberen te starten met z’n blessure.

“Dit is wat er vandaag is gebeurd. Ik raakte een official die de baan over wilde steken. Mijn knie is pijnlijk, maar ik zal mijn best doen om klaar te zijn voor donderdag. Bedankt allemaal voor de berichtjes, die worden zeer gewaardeerd”, schrijft Kimmann, die in Rio de Janeiro zevende werd, op Twitter bij een filmpje van het ongeluk.

Volledig scherm Links: Van Vleuten denkt dat ze olympisch kampioene is, maar wordt tweede. Rechts: Van der Poel verkijkt zich op een weggehaalde plank en komt zwaar ten val. © Photo News

De Nederlandse atleten lijken wel vervloekt op de Spelen in Tokio. Het begon al met vier atleten die positief testten nadat ze voet aan grond zetten in Tokio. Op de eerste dag van de Spelen moest de Nederlandse hockeyploeg het onderspit delven tegen de Belgische Red Lions. Geen schande, maar het feit dat de Nederlanders plots met 12 op het veld stonden (in plaats van de toegelaten 11) was al een eerste blunder.

Afgelopen zondag startten onze noorderburen vervolgens met vier favorieten in de olympische wegrit voor vrouwen, maar Vos en co lieten zich ringeloren door amateurrenster Anna Kiesenhofer. Tot overmaat van ramp dacht Van Vleuten dat ze won, terwijl ze slechts zilver pakte.

En vandaag was er natuurlijk de grote teleurstelling bij Mathieu van der Poel in het mountainbiken. Ook ‘MVDP' stond als een van de topfavorieten aan de start, maar hij kwam al snel zwaar ten val. Reden? Van der Poel dacht dat er een plankje lag na een rotsenpartij. Dat was weggehaald, waardoor de Nederlander de dieperik in dook. Hopen op beterschap dan maar voor oranje.

