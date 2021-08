Opvallend: standbeeld sumoworstelaar uit jumpingparcours gehaald... omdat paarden er schrik van hebben

Olympische Spelen HET THUISFRONT. Ontlading enorm bij verzamelde familie van Red Lions: “Ambitie uitspreken en dan winnen? Dan ben je het waard”

5 augustus Geen (of toch weinig) publiek op de Spelen, en dus moeten de familieleden en vrienden van de Belgische atleten hun prestaties vanop het thuisfront bekijken. Voor de Red Lions verzamelden de familieleden in de tuin van het BOIC. Daar gaan ze een stevige feestnacht tegemoet na de gouden medaille van de Red Lions in Tokio. “Dit is de kers op de taart”, klinkt het.