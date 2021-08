Opvallend beeld: Franse marathonloper en concurrent van Abdi duwt flesjes water van tafel voor rivalen achter hem

Olympische Spelen Kenny De Ketele en Robbe Ghys: “Een volstrekt foutloze ploegkoers rijden is héél moeilijk”

6 augustus Goud of zilver wordt moeilijk, brons kan voor Kenny De Ketele (36) en Robbe Ghys (24) in de olympische ploegkoers. Hoe dan ook is het nooit vis noch vlees met ‘Team Veggie’ in dé Belgische baandiscipline bij uitstek. “We zijn ambetanteriken, die niet snel kapot gaan.”