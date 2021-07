Opvallend: assistent-coach Belgian Cats verlaat selectie wegens privéredenen

Olympische Spelen Oegandese gewichthef­fer verdwijnt uit hotel en laat briefje achter: “Ik wil in Japan blijven”

17 juli Vrijdag raakte bekend dat een Oegandese atleet verdwenen was uit zijn hotel in Osaka, waar hij verbleef voor de Olympische Spelen. Het bleek te gaan om Julius Ssekitoleko. Hij liet in zijn hotel een briefje achter waarop hij schreef "in Japan te willen blijven leven". Dat bericht de Franse sportkrant L'Equipe zaterdag.