Opvallend: assistent-coach Belgian Cats verlaat selectie nadat huis lijdt onder noodweer

Olympische Spelen “Hopelijk halen we meer medailles dan de zes van Rio”: Team Belgium kijkt vol vertrouwen Spelen Tokio tegemoet

17 juli Team Belgium keerde vijf jaar geleden met zes medailles terug uit Rio: hoe groot wordt de buit op de Olympische Spelen in Tokio? “Hopelijk doen we beter dan in 2016”, zei chef de mission Olav Spahl vandaag in Mito, de uitvalsbasis van de Belgen in Japan. “Het potentieel is er maar dan moeten de atleten wel 100 procent zijn op de dag dat het telt.”