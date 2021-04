Opsteker richting Tokio: Koen Naert loopt persoonlijk record op 10 kilometer

De winst ging in Morton naar de Keniaan Hillary Kipkoech in 27:34. De Spanjaard Jorge Blanco was tweede in 28:27, de Noor Sondre Moen derde in 28:34. Naert verbeterde zijn persoonlijk record, dat op de tabellen stond sinds 2019. Een opsteker voor de West-Vlaming, want het ging in Frankrijk om zijn laatste wedstrijd voor de olympische marathon begin augustus in Japan. Naert zet zijn voorbereiding nu verder op hoogte in het Keniaanse Iten.