Opnieuw een tennisser uit de top 30 minder in Tokio: Dan Evans mist Spelen na positieve coronatest

“Ik zal niet in staat zijn om me voor te bereiden en conditie op te bouwen voor de Olympische Spelen in Tokio,” vertelde de 31-jarige Evans op zijn sociale mediakanalen. “Ik ben heel teleurgesteld en isoleer me momenteel volgens de richtlijnen van de regering. Ik wens het hele Britse team het allerbeste voor de Spelen en ik kijk ernaar uit om in de nabije toekomst weer op de baan te staan.”