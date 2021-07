Opluchting voor triatleet Jelle Geens: hij kan na tweede negatieve test toch naar Tokio reizen

Olympische SpelenGoed nieuws voor triatleet Jelle Geens (28). Omwille van een positieve test op het coronavirus moest hij forfait geven voor de individuele triatlon op de Olympische Spelen in Tokio, maar deelname met de Belgian Hammers in de Mixed Team Relay kan nu wel. Geens testte na een eerste keer nu ook een tweede keer negatief zodat hij maandag toch kan afreizen naar Japan.

Jelle Geens is in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Europa besmet geraakt met het coronavirus, meldt het BOIC in een persbericht. Onze landgenoot kon daardoor in tegenstelling tot Belgian Hammers-ploegmaats Claire Michel, Valerie Barthelemy en Marten Van Riel (nog) niet afreizen naar Japan. Geens, die zich voorbereidde in het Franse Font Romeu en nadien afreisde naar zijn woonplaats in het Spaanse Girona, testte ondertussen al een eerste keer negatief en in de loop van de avond kreeg hij ook het nieuws van een tweede negatieve test.

Jelle Geens (tweede van links) met de andere Belgian Hammers. © BELGA

“Zo kan hij onmiddellijk naar hier komen”, legt Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC, uit aan VTM Nieuws. “Spijtig genoeg zal hij zijn individuele competitie (zondag, 23u Belgische tijd) missen, maar de Mixed Relay zou hij normaal gezien wel kunnen doen.”

Ondanks een dubbele Pfizer-prik zou Geens in Girona besmet zijn geraakt - iets wat wetenschappers met de oprukking van de Deltavariant vaker zien gebeuren. Hij voelde zich niet ziek, had slechts lichte symptomen en miste maar één trainingsdag. Toch had Covid-19 hem dus te pakken.

Schaduwfavorieten voor een medaille

Noah Servais hoeft Geens dus niet te vervangen in de gemengde competitie (met ook Claire Michel en Valerie Barthelemy) missen. “Uit voorzichtigheid is Noah al naar hier gereisd”, aldus Vander Putten. “Mocht Jelle niet fit genoeg zijn, kan hij inspringen en kan de Mixed Relay gewoon plaatsvinden.”

Geens zal in Tokio voor de tweede keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden eindigde hij in Rio de Janeiro als 38ste in de individuele triatlon bij de mannen. Ondertussen was hij uitgegroeid tot één van de schaduwfavorieten voor een medaille. Dit voorjaar werd hij nog tweede in de World Series Yokohama.

Jan Dewyngaert in Tokio: “BOIC is niet in paniek”

Jelle Geens. © BELGA