Opgelet Bashir Abdi: Parijs 2024 onthult historisch parcours olympische marathon

Olympische SpelenBashir Abdi weet waar hij over twee jaar in Parijs aan toe is. Vandaag werd namelijk het olympische parcours onthuld, een traject van 42,195 km met start aan het stadhuis en finish aan de Esplanade des Invalides. Keren doen ze aan het paleis van Versailles.

Noteer alvast 10 augustus 2024 in uw agenda: dat is de dag waarop u Bashir Abdi en mogelijk ook Koen Naert kan aanmoedigen in Parijs, tijdens de olympische marathon. Een dag later is het de beurt aan de vrouwen. Startuur: telkens om 8u ‘s ochtends. Bij grote hitte een uurtje vroeger.

Ook wie niet sportminded is, kan zich dan uitleven want het traject door de lichtstad is zonder meer betoverend. Het parcours loopt langs tal van bezienswaardigheden, zoals de opera Garnier, de Place Vendôme, door de Jardin des Tuileries, langs de Seine, het Louvre, Place de la Concorde, over de bekende bruggen, langs het Grand Palais, door de tuinen van Tracadéro tot aan het paleis van Versailles en dan terug richting centrum voor de Eiffeltoren, met finish aan de Esplanade des Invalides. Daar zullen tribunes worden ingericht voor zo’n 7.000 toeschouwers.

Franse revolutie

Dat traject werd niet lukraak uitgekozen, legde Tony Estanguet, voorzitter van het Parijse organisatiecomité vandaag uit. Het is een eerbetoon aan de duizenden vrouwen die in 1789, tijdens de Franse revolutie, diezelfde weg aflegden naar het luxueuze paleis van koning Louis XVI om te protesteren tegen de ongehoorde broodprijs. Het scheelde niet veel of koningin Marie Antoinette ging eraan maar finaal werd de hele koninklijke familie opgesloten in de Tuilerieën, om daar verantwoording af te leggen. “Het idee is om onze evenementen betekenis te geven en dit parcours bood daartoe de gelegenheid”, zei Estanguet. “We willen innoverend zijn.”

“De marathon belooft heel bijzonder te worden”, zei titelverdediger en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge al. “Om te lopen in zo’n adembenemend decor, in een stad die barst van de geschiedenis en symboliek, dat wordt een unieke ervaring. Ik kan niet beter wensen voor een olympische marathon.” Een eitje wordt de marathon alvast niet, zo constateerde ook Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics. Er zitten namelijk 436 hoogtemeters in. “Het lijkt me een uitdagender parcours dan anders. Maar er zijn altijd atleten bij die een golvend parcours verkiezen.”

Wie zich er zelf aan wil wagen: Parijs zal het parcours ook nog openstellen voor 20.024 amateurs, met een minimumleeftijd van 20 jaar en met evenveel vrouwen als mannen, voor een marathon en 10 km-race.

