“Op die leeftijd is ze van wereldniveau”: karaatsdiamant in het zwemmen, klepper die mikt op 2m36 en een Cat die Tokio-tranen wil uitwissen gaan voor Belgische glorie op de Spelen van 2024

Olympische Spelen Net niet voor De Ketele en Ghys: “Als andere ploegen het werk aan de Denen laten, pakken we goud”

7 augustus Het heeft niet mogen zijn voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys op de Olympische Spelen. Onze landgenoten kwamen in een knappe finale van de koppelkoers bij de mannen heel dicht bij de medailles, maar zagen eremetaal in het absolute slot door de neus geboord door een sterke remonte van Groot-Brittannië. Denemarken pakte goud. “Het zat er misschien nog meer in dan in Peking, maar het is weer net niet”, aldus De Ketele, die ook dertien jaar geleden al vierde werd.