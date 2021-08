Ook op de Paralympische Spelen wordt het hard gespeeld: “Ook ik moest het vaak opnemen tegen atleten met twee voeten, terwijl ik onderbeen kwijt ben”

Paralympiche Spelen Ibrahim Hamadtou, de paralym­piër die na treinonge­luk tafelten­nist met mond en voeten

26 augustus Een inspirerend verhaal vanop de Paralympische Spelen. Ibrahim Hamadtou was tien jaar toen hij beide armen verloor bij een treinongeval. 38 jaar later schittert hij in Tokio in het... tafeltennis. Het palletje houdt de Egyptenaar in zijn mond, de bal werpt hij op met zijn voet.