Ook Kerber gaat niet naar de Spelen: voormalige nummer één van de wereld heeft te veel last van een blessure

Olympische spelen Maanden­lang hing er waas van mysterie rond concurren­te van Thiam, maar Johnson-Thomp­son geeft nu toch update: “Ik scheurde m’n achilles­pees”

12 juli Wat was het de voorbije maanden stil rond meerkampster Katarina Johnson-Thompson, concurrente van Nafi Thiam. Maar vandaag kwam de Britse, die Thiam klopte op het WK van 2019, dan toch met een update over haar fysieke toestand. Johnson-Thompson bevestigde dat ze eind vorig jaar haar achillespees heeft gescheurd, maar wel volledig fit is voor de Spelen in Tokio. “Mijn doel? Een medaille.”