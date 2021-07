Onze Olympiërs voorgesteld (#9). Een wielerkoppel, triatleten en een tot in de puntjes voorbereidde mountainbiker: deze atleten willen vlammen in Tokio

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 9, met de spotlight op snelheidsduivels op de fiets, in het water en in de triatlon.

Delen per e-mail

Elke Vanhoof, 29 jaar

Discipline: BMX, individueel

Olympische deelnames: 6de in 2016

Wanneer in competitie: 29/30 juli

Ambitie: wil de finale halen en hoopt stiekem op een medaille

Wat u moet weten: verzamelde pas op de valreep genoeg punten om naar Tokio te mogen. Dat heeft alles te maken met een hersenschudding die Vanhoof in 2019 opliep, waarna BMX’en lang niet mogelijk was. Is in de eerste plaats dus al erg blij om er bij te zijn op deze Spelen.

Wat u mag weten: vormt een koppel met Valerie Demey, die voor België deelneemt aan de olympische wegrit

Volledig scherm © Photo News

Githa Michiels, 38 jaar

Discipline: mountainbike, cross-country

Olympische deelnames: 21ste in 2016

Wanneer in competitie: 27 juli

Ambitie: mikte oorspronkelijk op de top acht, maar fixeert zich na een blessure niet meer op een bepaalde plaats

Wat u moet weten: kwam vorige maand ten val in de wereldbekermanche van het Oostenrijkse Leogang, met een barstje in de bovenarm als gevolg. Die blessure verstoorde haar voorbereiding op de Spelen.

Wat u mag weten: Michiels' mooiste prestatie is een bronzen medaille op het EK in Glasgow in 2018

Volledig scherm © RV

Jens Schuermans, 28 jaar

Discipline: mountainbike, cross-country

Olympische deelnames: 18de in 2016

Wanneer in competitie: 26 juli

Ambitie: top acht

Wat u moet weten: bereidde zich minutieus voor op deze Spelen. Trok in 2019 al eens naar Tokio en maakte toen video-opnames van het parcours. Trainde daarna in België op gelijkaardige stroken, zoals de mijnterril van Beringen. Fietste ook al in een klimaatkamer die de warmte van Japan nabootst.

Wat u mag weten: begon tijdens zijn jeugd te fietsen tijdens de revalidatie van een voetbalblessure en kreeg zo de smaak te pakken

Volledig scherm © Photo News

Jelle Geens, 28 jaar

Discipline: triatlon, individueel en mixed relay

Olympische deelnames: 38ste in 2016

Wanneer in competitie: 26 juli en 31 juli

Ambitie: mikt in de individuele triatlon op een medaille. In de mixed relay (estafette) wil hij samen met Van Riel, Michel en Barthelemy minstens vijfde worden.

Wat u moet weten: deed het in mei nog heel goed op Japanse bodem. In de triatlon van Yokohama werd hij tweede.

Wat u mag weten: werd in 2019 in Montreal de eerste (en nog steeds enige) Belg die een manche van het wereldkampioenschap kon winnen

Volledig scherm © RV

Marten Van Riel, 28 jaar

Discipline: triatlon, individueel en mixed relay

Olympische deelnames: 6de in 2016

Wanneer in competitie: 26 juli en 31 juli

Ambitie: wil zowel individueel als met de Belgian Hammers in de mixed relay voor een medaille gaan

Wat u moet weten: toonde vorige maand zijn goede vorm met een derde plaats op de wereldkampioenschapsmanche van het Engelse Leeds

Wat u mag weten: maakte tijdens zijn jeugd kennis met de aparte trainingsmethodes van Marc Herremans: zwemmen met een thermovest, een heuvel op sprinten met een boomstam rond de middel gebonden en met de handbike rijden

Volledig scherm © Photo News

Claire Michel, 32 jaar

Discipline: triatlon, individueel en mixed relay

Olympische deelnames: gedubbeld in 2016

Wanneer in competitie: 27 juli en 31 juli

Ambitie: wil haar beste prestatie neerzetten

Wat u moet weten: brak in oktober 2019 haar knieschijf. Het uitstel van de Spelen en de extra hersteltijd kwamen dus niet per se ongelegen voor haar.

Wat u mag weten: is de dochter van zwemster Colette Crabbe, meervoudig Belgisch kampioene en olympiër in 1976

Volledig scherm © BELGA

Valerie Barthelemy, 30 jaar

Discipline: triatlon, individueel en mixed relay

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 27 juli en 31 juli

Ambitie: wil als sterke zwemster meteen in de ontsnapping zitten en dan zo lang mogelijk stand houden. Droomt in de mixed relay van een medaille.

Wat u moet weten: eindigde in mei in Yokohama op een 16e plaats en werd vorige maand in Leeds 29ste

Wat u mag weten: verhuisde als baby met haar gezin naar de Verenigde Staten, waar ze tot 2016 woonde

Volledig scherm © BELGA

Louis Croenen, 27 jaar

Discipline: zwemmen, 100 en 200m vlinderslag

Olympische deelnames: 2x8ste in 2016 (200m vlinder en 4x200m vrije slag) en 12de in 2012 (4x200m vrije slag)

Wanneer in competitie: vanaf 26 juli

Ambitie: wil zowel in plaats als in tijd beter doen dan in Rio, met een finaleplaats als stevige uitdaging

Wat u moet weten: verbeterde in april zijn eigen Belgisch record op de 100 meter vlinderslag. Een maand later werd hij zesde op het EK in Boedapest op de 200 meter.

Wat u mag weten: nam deel aan het tweede seizoen van De Container Cup en eindigde daarin op een anonieme 24ste plaats, net achter Francesco Planckaert

Volledig scherm © Photo News

Fanny Lecluyse

Discipline: zwemmen, 100 en 200m schoolslag

Olympische deelnames: 17de in 2016 (200m schoolslag), 28ste in 2016 (100m schoolslag), 19de in 2012 (200m schoolslag)

Wanneer in competitie: vanaf 25 juli

Ambitie: gaat voor een finaleplaats in de 200 meter schoolslag

Wat u moet weten: stelde vorige maand haar eigen Belgisch record op de 200 meter schoolslag scherper

Wat u mag weten: vormt een koppel met wielrenner en werelduurrecordhouder Victor Campenaerts

Volledig scherm © Photo News