Onze Olympiërs voorgesteld (#8). Broer en zus, verloofde koppels en kanshebbers op een medaille: deze atleten hopen zich in Tokio als een vis in het water te voelen

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 8, waarin we een duik nemen in de watersporten.

Tim Brys (28) & Niels Van Zandweghe (25)

Discipline: roeien, lichte dubbeltwee

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 24 juli

Ambitie: grepen in 2016 net naast olympisch ticket, op het WK van 2018 haalden ze brons, in 2019 werden ze 7de: outsiders voor een medaille in Tokio

Wat u moet weten: het duo won de kwalificatieregatta voor de Spelen van 2016, maar kon uiteindelijk niet naar Rio omdat België maar één boot mocht afleveren. Die eer viel toen te beurt aan de (inmiddels gestopte) Hannes Obreno, die vierde werd. Voor Tokio kwalificeerden Brys en Van Zandweghe zich al in 2019 via een zevende plaats op het WK.

Wat u mag weten: Brys was in het eerste seizoen van De Container Cup uiteraard de beste in het roeien, maar de Gentenaar maakte vooral indruk door in het wielrennen onder anderen Remco Evenepoel, Oliver Naesen en Yves Lampaert achter zich te laten. In het totaalklassement eindigde hij knap vierde. Bruggeling Van Zandweghe is ook individueel actief. In de lichte skiff werd hij in 2016 wereldkampioen U23, op het EK in april werd hij achtste.

Gabriel De Coster, 20 jaar

Discipline: kajak, K1 slalom

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 28 juli

Ambitie: ervaring opdoen met het oog op Parijs 2024

Wat u moet weten: pakte vorig jaar brons in de K1 slalom (op een kunstmatige wildwaterstroom met hindernissen) op het EK voor beloften. In mei werd hij 30e op het EK in het Italiaans Ivrea.

Wat u mag weten: De Coster wordt de eerste Belg in het kajakken op de Spelen sinds Mathieu Doby in 2012. Die zorgde er met zijn 19e plaats op het WK van 2019 voor dat België een olympische quotumplek kreeg als eerste reserve. Zweden nam zijn plaatsje niet op, waardoor die van De Coster vrijkwam.

Lize Broekx (29) & Hermien Peters (26)

Discipline: kajak, K1 en K2 500 m

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 2 augustus

Ambitie: Broekx hoopt zich in de individuele K1 voor de finale te kwalificeren. Als duo hebben ze hetzelfde doel voor ogen: een finaleplaats en dus minstens top acht.

Wat u moet weten: vormen sinds 2012 een duo. Ze grepen net naast een ticket voor de Spelen van 2016.

Wat u mag weten: Peters’ jongere broer Artuur komt ook in actie op de Spelen, oudere broer William was ook kajakker. Broekx’ verloofde Guillame Burger vertegenwoordigt Frankrijk dan weer in Tokio. Olympisch kajakken blijkt een familieaangelegenheid te zijn.

Artuur Peters, 24 jaar

Discipline: kajak, K1 1.000m

Olympische deelnames: 11de in 2016

Wanneer in competitie: vanaf 2 augustus

Ambitie: wil beter doen dan in Rio en hoopt op een finaleplaats

Wat u moet weten: kwalificeerde zich in mei voor de Spelen door in het Hongaarse Szeged de A-finale van het Europees kwalificatietoernooi te winnen.

Wat u mag weten: trainde begin dit jaar samen met zus Hermien, Lize Broekx en Bram Sikkens in het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende. Die enorme watertank wordt gebruikt om met scheepsmodellen de toegankelijkheid van Vlaamse havens en waterwegen te onderzoeken, maar de Red Torpedoes mochten er eerst nog even hun start perfectioneren.

Wannes Van Laer, 36 jaar

Discipline: zeilen, Laser Standard

Olympische deelnames: 17de in 2016, 34ste in 2012

Wanneer in competitie: vanaf 25 juli

Ambitie: hoopt vooral om opnieuw één van de tien reeksen te winnen, wat hij op de vorige Spelen ook al realiseerde

Wat u moet weten: behaalde op de valreep een olympisch ticket. Na een kwalificatieperiode van bijna drie jaar was hij pas begin juli zeker van zijn deelname.

Wat u mag weten: is de zoon van ex-zeiler Pieter Van Laer, nu aan het hoofd van Van Laer Sailing: een bedrijf dat zeilboten en verwante artikelen zoals zeilkledij verkoopt.

Emma Plasschaert, 27 jaar

Discipline: zeilen, Laser Radial

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 25 juli

Ambitie: eén van de grote medaillekandidaten voor België

Wat u moet weten: werd in 2018 wereldkampioene en behaalde tweemaal brons op het EK (2018 en 2019)

Wat u mag weten: ook haar Australische verloofde Matt Wearn neemt in het zeilen deel aan de Olympische Spelen. Anders dan Plasschaert doet hij dat in de Laser-klasse en dus niet in de Laser Radial-klasse.

Anouk Geurts (21) & Isaura Maenhaut (22)

Discipline: zeilen, 49er FX

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 27 juli

Ambitie: ervaring opdoen en genieten van het moment. Mikken vooral op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Wat u moet weten: vormen nog maar drie jaar een duo, maar wisten zich toch te plaatsen ten koste van enkele meer ervaren tegenstanders

Wat u mag weten: het boottype waarmee het duo zeilt, de 49er, kan een snelheid halen van ongeveer 40 kilometer per uur

