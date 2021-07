Onze olympiërs voorgesteld (#7). Wielerfenomenen en bronzen medaillewinnares van Rio: deze Belgen razen straks op twee wielen door Tokio

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 7, met daarbij de focus op de wielrenners.

Tiesj Benoot, 27 jaar

Discipline: wielrennen, wegrit

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli

Ambitie: kopmannen Van Aert en Evenepoel zo goed mogelijk bijstaan

Wat u moet weten: stapte tijdens de etappe over de Mont Ventoux uit de Ronde van Frankrijk, na enkele valpartijen tijdens de hectische beginfase van de Tour. Haalt desondanks zonder problemen de start van de wegrit.

Wat u mag weten: is naast profrenner ook masterstudent in de economie aan de Universiteit van Gent.

Volledig scherm Tiesj Benoot. © photo_news

Remco Evenepoel, 21 jaar

Discipline: wielrennen, weg- en tijdrit

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli, 28 juli

Ambitie: goud op de weg en tijdrit

Wat u moet weten: kwam in oktober vorig jaar zwaar ten val tijdens de Ronde van Lombardije. Maakte dit seizoen na een lange revalidatie z'n comeback in de Giro, waar hij na een sterke eerste helft de prijs voor de lange inactiviteit betaalde. Won nadien wel met overtuiging de Baloise Belgium Tour.

Wat u mag weten: zal met z'n 21 jaar en 181 dagen nét niet de jongste deelnemer zijn. Die eer is weggelegd voor de Slovaak Lukas Kubis (21 jaar en 175 dagen).

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News

Wout van Aert: 26 jaar

Discipline: wielrennen, weg- en tijdrit

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli, 28 juli

Ambitie: goud op de weg en in de tijdrit

Wat u moet weten: had in de Tour wat tijd nodig om te groeien na een appendixoperatie in mei, maar deed dat met verve: Van Aert won de bergrit met twee keer de Ventoux, een tijdrit én de massasprint op de Champs-Élysées. In bloedvorm.

Wat u mag weten: pakte vorig jaar op het WK in Imola zowel in de tijdrit als de wegrit zilver. Dat belooft.

Volledig scherm Wout van Aert. © EPA

Greg Van Avermaet: 36 jaar

Discipline: wielrennen, wegrit

Olympische deelnames: goud in 2016, 92ste in 2012

Wanneer in competitie: 24 juli

Ambitie: moet zich als titelverdediger schikken in rol als meesterknecht, al rijdt Van Avermaet altijd ook met een uitslag op het oog.

Wat u moet weten: Van Avermaet kan in Tokio zichzelf opvolgen, geen enkele andere renner slaagde daar ooit in. Zakt wel na een twijfelachtige Tour naar Japan af. Won als olympische kampioen 13 keer, zijn laatste zege dateert wel al van september 2019. Was in Rio de betere van Jakob Fuglsang en Rafal Majka.

Wat u mag weten: is in tegenstelling tot wat velen beweren niet de langst regerende olympisch kampioen op de weg. Die eer is voor Aristidis Konstantinidis weggelegd. De Griek won het wielernummer op de eerste moderne Spelen in 1896, de eerstvolgende keer dat er om goud werd geikkeld in het wielrennen was pas in 1912.

Volledig scherm Greg Van Avermaet. © Photo News

Mauri Vansevenant: 22 jaar

Discipline: wielrennen, wegrit

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli

Ambitie: jong en gretig, maar wil zich vooral wegcijferen voor kopmannen Van Aert en Evenepoel

Wat u moet weten: zoon van oud-prof Wim Vansevenant. Maakte sinds zijn overstap naar de profs in het najaar van 2020 indruk en won dit voorjaar onder meer de GP Industria in Agrigenta tegen kleppers als Bernal en Mollema.

Wat u mag weten: kijkt in Tokio wellicht ook weer met een half oog mee naar de schapenstal op het ouderlijk erf in Wijnendale, bij Torhout. Vansevenant is gepassioneerd door de boerenstiel en houdt via camera’s een oogje in het zeil als hij in het buitenland is. Kweekt naar verluidt geweldig lekkere tomaten.

Volledig scherm Mauri Vansevenant. © BELGAPLUS

Valerie Demey, 27 jaar

Discipline: wielrennen, wegrit

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 25 juli

Ambitie: kopvrouw Lotte Kopecky zo lang mogelijk bijstaan.

Wat u moet weten: is bij het Nederlandse LIV Racing een ploegmaat van Kopecky.

Wat u mag weten: is afkomstig van Brugge.

Volledig scherm Valerie Demey. © Photo News

Julie Van de Velde, 28 jaar

Discipline: wielrennen, weg- en tijdrit

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 25 juli, 28 juli

Ambitie: ook zij rijdt in dienst van Lotte Kopecky.

Wat u moet weten: rijdt bij het vrouwenteam van Jumbo-Visma, de ploeg waar ook Wout van Aert voor koerst.

Wat u mag weten: toonde in juni haar goede vorm met een tweede plek in het BK op de weg én het tijdrijden, twee keer na Kopecky.

Volledig scherm Julie Van de Velde. © BELGAPLUS

Lotte Kopecky, 25 jaar

Discipline: (baan)wielrennen, wegrit, ploegkoers en omnium

Olympische deelnames: 21ste in tijdrit in 2016, 45ste in wegrit in 2016

Wanneer in competitie: 25 juli, 6 augustus, 8 augustus

Ambitie: op het lastige parcours van de wegrit zijn de Nederlandse vrouwen duidelijk favoriet. Een medaille zou een geweldige prestatie zijn. Op de piste is een medaille wél een realistische ambitie.

Wat u moet weten: is de ‘leading woman’ van het Belgische wielrennen. Kroonde zich in juni zowel op de weg als in het tijdrijden tot Belgisch kampioene.

Wat u mag weten: maakte in de winter voor het eerst een uitstapje in het veldrijden. Deed het daar meteen uitstekend, met onder meer een tweede plaats op het BK.

Volledig scherm Lotte Kopecky. © BELGAPLUS

Kenny De Ketele, 36 jaar

Discipline: baanwielrennen, ploegkoers en omnium

Olympische deelnames: 4de in koppelkoers in 2008, 9de in ploegenachtervolging in 2012

Wanneer in competitie: 5 augustus, 7 augustus

Ambitie: een medaille wordt zowel in de ploegkoers als in het omnium moeilijk, maar een dichte ereplaats zit er misschien wel in.

Wat u moet: won 4 Zesdaagsen van Gent en was in 2012 wereldkampioen ploegkoers.

Wat u mag weten: is vegetariër.

Volledig scherm Kenny De Ketele. © Photo News

Robbe Ghys, 24 jaar

Discipline: baanwielrennen, ploegkoers

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 7 augustus

Ambitie: een medaille in de ploegkoers wordt moeilijk, maar een plaats bij de eerste acht moet mogelijk zijn.

Wat u moet weten: won in de afgelopen Baloise Belgium Tour een etappe door medevluchter Remco Evenepoel te verslaan in de sprint.

Wat u mag weten: reed als belofte voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal, maar koerst al z'n hele profcarrière voor Sport Vlaanderen-Baloise.

Volledig scherm Robbe Ghys. © BELGA

Jolien D’hoore, 31 jaar

Discipline: baanwielrennen, ploegkoers

Olympische deelnames: brons in omnium in 2016, 5de in omnium in 2012

Wanneer in competitie: 6 augustus

Ambitie: vormt in de ploegkoers een ijzersterk duo met Lotte Kopecky. Een medaille ligt binnen handbereik.

Wat u moet weten: is bezig aan haar laatste seizoen als wielrenster.

Wat u mag weten: bracht tijdens de eerste lockdown boodschappen rond met de fiets.

Volledig scherm Jolien D'Hoore. © TDW

Lees ook: