Onze olympiërs voorgesteld (#6). Golfers die in Amerika studeerden, skateboarders en een tandarts: deze atleten willen hun slag slaan in Tokio

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 6, met onder meer skateboarders en Elise Mertens.

Lianne Tan, 30 jaar

Discipline: badminton, enkelspel

Olympische deelnames: 2016 (27ste) en 2012 (17de)

Wanneer in competitie: vanaf 24 juli

Ambitie: top acht

Wat u moet weten: pakte sinds 2010 elf Belgische titels op rij. Tan was in 2012 de eerste Belgische badmintonster op de Olympische Spelen. In Tokio neemt ze het in de groepsfase op tegen onder meer het laagste reekshoofd.

Wat u mag weten: combineert topsport met een job als tandarts. Haar broer Yuhan is ook professioneel badmintonner en gewezen Belgisch kampioen en olympiër.

Thomas Detry, 28 jaar

Discipline: golf

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 29 juli

Ambitie: mikt op een medaille

Wat u moet weten: Greep vorige week nog nipt naast de eindzege in de Scottish Open.

Wat u mag weten: speelde tijdens zijn jeugd naast golf ook tennis en hockey. Studeerde later vier jaar in de Verenigde Staten.

Thomas Pieters, 29 jaar

Discipline: golf

Olympische deelnames: 4de in 2016

Wanneer in competitie: vanaf 29 juli

Ambitie: wil een medaille, gelooft in zijn kans op goud

Wat u moet weten: was in 2016 de beste rookie ooit op de prestigieuze Ryder Cup. Pieters viel vijf jaar geleden in Rio net naast het podium.

Wat u mag weten: zijn dochter Florence viert vier dagen voor het golftoernooi haar eerste verjaardag. Pieters vertrekt de dag erna naar Tokio.

Manon De Roey, 29 jaar

Discipline: golf

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 4 augustus

Ambitie: geen uitgesproken ambitie, op de Spelen staan is een kinderdroom die uitkomt voor De Roey

Wat u moet weten: De Roey is de beste golfster van België. In de zomer van 2020 lukte haar op een golftoernooi in Tsjechië een zeldzame albatros: een score van 3 slagen onder par op een hole.

Wat u mag weten: studeerde in de VS aan de Universiteit van New Mexico. Daar behaalde ze diploma’s in psychologie en management.

Axel Cruysberghs, 26 jaar

Discipline: skateboarden, street

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 25 juli

Ambitie: een finaleplaats, top acht met andere woorden

Wat u moet weten: komt in actie in de street-discipline: de skaters voeren technische tricks en sprongen uit op een nagebootst straatparcours met hellingen, rails, trappen en muurtje. Cruysberghs strandde op het WK vorige maand in de halve finales op een 17de plaats, maar dat was voldoende voor een Olympisch ticket.

Wat u mag weten: woont in Los Angeles - de sport is enorm populair in de VS - en is een begrip in de Amerikaanse skatescene.

Lore Bruggeman, 19 jaar

Discipline: skateboarden, street

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 26 juli

Ambitie: “Het is zo moeilijk om daar iets over te zeggen”, zei ze in een interview met HLN. “Hoe goed ga ik zijn tijdens mijn ‘run’ van 45 seconden? Hoe goed gaat de rest zijn? Laat ons het erop houden dat ik alleszins mijn best zal doen.”

Wat u moet weten: werd meermaals Belgisch kampioen, in 2019 Europees vicekampioen en eindigde dit jaar op het WK in Rome op de vijftiende plaats..

Wat u mag weten: Bruggeman kan dankzij een topsportstatuut het sakten combineren met haar opleiding communicatiewetenschappen aan de UGent.

Sander Gillé & Joran Vliegen

Discipline: tennis, dubbel

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 24 juli

Ambitie: geen concrete ambitie, al mooi dat ze kunnen deelnemen

Wat u moet weten: In 2020 haalden ze de kwartfinales op US Open.

Wat u mag weten: Gillé houdt van pannenkoeken en aardrijkskunde was zijn favoriete schoolvak. Vliegen zijn favoriete film is Pulp Fiction.

Elise Mertens, 25 jaar

Discipline: tennis, enkel en dubbel

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 25 juli

Ambitie: een medaille in het dubbelspel is zeker en vast mogelijk, ook in het enkelspel kan het als alles in zijn plooi valt.

Wat u moet weten: wonn samen met Su-Wei Hsieh onlangs het dubbelspeltoernooi op Wimbledon.

Wat u mag weten: Mertens zal in het dubbeltoernooi op Tokio voor de eerste keer samenspelen met Alison Van Uytvanck.

Alison Van Uytvanck, 27 jaar

Discipline: tennis, enkel en dubbel

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 25 juli

Ambitie: gaat samen met Elise Mertens voor een medaille in het dubbelspel.

Wat u moet weten: bereikte in 2015 de kwartfinale op Roland Garros.

Wat u mag weten: Van Uytvanck is samen met Greet Minnen, een andere profspeelster.

