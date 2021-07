Onze olympiërs voorgesteld (#5). Excelsheets van de tegenstand en verloren bronzen WK-medaille: ook deze schutters en krachtpatsers jagen goud na

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen . Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 5, met onze beste gewichtheffers, schutters en judoka’s.

Nina Sterckx, 18 jaar

Discipline: gewichtheffen, klasse tot 55 kg

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli

Ambitie: ervaring opdoen, een ereplaats is mooi meegenomen.

Wat u moet weten: veroverde dit jaar de bronzen medaille in de klasse tot 55 kg op de Europese kampioenschappen in Moskou. Sterckx werd in maart 2019 wereldkampioene bij de jeugd.

Wat u mag weten: Sterckx studeert voor burgerlijk ingenieur.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Anna Van Bellinghen, 27 jaar

Discipline: gewichtheffen, klasse +87 kg

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 2 augustus

Ambitie: Geen specifieke ambities

Wat u moet weten: strandde op de dichtste ereplaats op de Europese kampioenschappen gewichtheffen in 2019. Ze eindigde derde, maar Eleni Konstantinidi die goud won, werd gediskwalificeerd.

Wat u mag weten: Van Bellinghen uitte onlangs kritiek op het het reglement en de IOC. De Belgische moet in Tokio de competitie aangaan met Laurel Hubbard, die 35 jaar als man door het leven ging. Daar was ze niet akkoord mee.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Charline Van Snick, 30 jaar

Discipline: judo, klasse -52 kg

Olympische deelnames: tweede ronde in 2016, brons in 2012 (telkens in -48)

Wanneer in competitie: 25 juli

Ambitie: greep brons op EK van 2020 en staat wel sporadisch op podium van internationale toernooien, maar medaillekansen zijn beperkt.

Wat u moet weten: won een medaille op de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Ze nam het brons mee naar België.

Wat u mag weten: Van Snick verloor haar bronzen medaille op het WK van 2013, omdat ze positief testte op cocaïne. Ze beweerde dat ze slachtoffer was van sabotage, onvrijwillige blootstelling was mogelijk. Ze werd niet geschorst, maar haar medaille moest ze wel afstaan.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Jorre Verstraeten, 23 jaar

Discipline: judo, klasse -60 kg

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli

Ambitie: stelde op WK 2021 teleur, moet op uitzonderlijke dag rekenen om voor medaille te kunnen vechten.

Wat u moet weten: won brons op WK 2020 en was de beste dit jaar op de Grand Slam van Antalya.

Wat u mag weten: Verstraeten maakte indruk in de Container Cup. Hij deed zelfs beter dan Mathieu van der Poel.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Matthias Casse, 24 jaar

Discipline: Judo, klasse -81 kg

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 27 juli

Ambitie: als nummer één op de wereldranking en kakelvers wereldkampioen gaat hij volledig voor het goud

Wat u moet weten: werd in juni de eerste mannelijke Belgische wereldkampioen in het judo na zijn gouden plak in Boedapest.

Wat u mag weten: houdt Excelsheets bij van al z’n tegenstanders, en kent die naar eigen zeggen al vanbuiten. Onder meer over diens sterktes, zwaktes en beste tactieken.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Toma Nikiforov, 28 jaar

Discipline: judo, klasse -100 kg

Olympische deelnames: tweede ronde in 2016

Wanneer in competitie: 30 juli

Ambitie: reekshoofd in Rio maar er snel glansloos uit. Won goud op EK van 2021 maar ging er snel uit op WK. Alles is mogelijk, tot een medaille toe.

Wat u moet weten: begin dit jaar leek Tokio nog verre droom. Na goud en brons op Grand Slams en z’n tweede Europese titel in drie jaar tijd staat hij er nu toch.

Wat u mag weten: woonde als kind pal boven een judoclub. Vergezelde daar vaak z'n vader, die ook judoka was.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Jaouad Achab, 28 jaar

Discipline: taekwondo, -68 kg

Olympische deelnames: 5de in 2016

Wanneer in competitie: 25 juli

Ambitie: pakte goud op EK in 2014, 2016 en 2019, dus zal nu ook op de Spelen niet voor minder gaan

Wat u moet weten: werd wereldkampioen in 2015 en was in Rio dé topfavoriet. De druk werd toen teveel. Stapte in 2020 over naar de Franstalige tegenhanger van Taekwondo Vlaanderen om wat meer mentale rust te krijgen.

Wat u mag weten: migreerde in 2009 op 17-jarige leeftijd naar België, en kreeg vier jaar later de Belgische nationaliteit.

Volledig scherm © BELGA

Jarno De Smedt, 21 jaar

Discipline: boogschieten, recurve

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 23 juli

Ambitie: werd op de valreep nog heropgevist. niets moet, alles mag. Maar pas echt tevreden met plaats bij laatste zestien.

Wat u moet weten: leek de Spelen nipt te moeten missen, maar toen er twee tickets vrij kwamen werden die verdeeld op basis van de World Ranking. Daarop staat De Smedt 44ste.

Wat u mag weten: eerste Belg die te bewonderen zal zijn in Tokio. Op 23 juli komt hij al in actie.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Jessie Kaps, 23 jaar

Discipline: schieten, 10m luchtgeweer

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 24 juli

Ambitie: legt de lat bewust niet te hoog, vindt het vooral belangrijk om erbij te zijn

Wat u moet weten: pakte zilver op het EK tien meter luchtgeweer.

Wat u mag weten: hoewel schieten niet meteen aan vrouwen is gelinkt, staat Kaps al sinds haar zesde op de schietbaan. Dat haar hele familie ook schiet, speelt daarin zeker mee.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Lees ook: