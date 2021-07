Onze olympiërs voorgesteld (#4). Marathonloopster die mattetaarten verkocht en een verpleegkundige: deze atleten willen knallen in Tokio

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 4, met onder meer marathonlopers en Nafi Thiam.

Bashir Abdi, 32 jaar

Discipline: marathon

Olympische deelnames: 2016 (reeksen op 5.000m, 20ste op 10.000m)

Wanneer in competitie: 8 augustus

Ambitie: een medaille wordt moeilijk, maar Abdi mikt op een top tien plaats en een nieuw persoonlijk record.

Wat u moet weten: heeft het Belgisch record op de marathon op zijn naam staan. In de marathon van Tokio in 2020 werd hij tweede in een tijd van 2:04.49.

Wat u mag weten: Abdi ging normaal ook de tien kilometer lopen in Tokio, maar zet alles op de marathon.

Ben Broeders, 26 jaar

Discipline: polsstokspringen

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 31 juli

Ambitie: hij werd twaalfde op het WK, hoopt beter te doen dan die plaats.

Wat u moet weten: meervoudig Belgsich kampioen polstokspringen en veroverde in 2017 goud op het EK voor beloften.

Wat u mag weten: Broeders won in 2016 de Gouden Spike voor beloften (trofee voor beste Belgische belofte van het jaar).

Mieke Gorissen, 38 jaar

Discipline: marathon

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 7 augustus

Ambitie: start zonder echte ambities, wil zo goed mogelijk presteren

Wat u moet weten: veroverde dit jaar de Belgische titel in het veldlopen.

Wat u mag weten: Gorissen loopt nog maar drie jaar met een trainer. Door die professionelere aanpak maakte Gorissen plots veel progressie en maakt ze nu haar debuut op het hoogste niveau.

Robin Hendrix, 26 jaar

Discipline: 5.000m

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 3 augustus

Ambitie: hij hoopt op zijn Olympisch debuut een goede wedstrijd te lopen en misschien zo de finale te halen.

Wat u moet weten: Hendrix kroonde zich vorig jaar tot Belgisch indoorkampioen op de 3.000 meter

Wat u mag weten: Hendrix doet in de winter aan veldlopen.

Dieter Kersten, 24 jaar

Discipline: marathon

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 8 augustus

Ambitie: Niets moet, alles mag.

Wat u moet weten: snelde in juni bij zijn debuut op de marathon naar een knappe 2u10'22". Daarmee is hij de snelste Belgische debutant op de marathon.

Wat u mag weten: Kersten nam in 2015 op de 10.000 m deel aan de Europese kampioenschappen U20. Hij veroverde de bronzen medaille.

Isaac Kimeli, 27 jaar

Discipline: 5.000m en 10.000m

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 30 juli

Ambitie: Kimeli droomt van een olympische finale.

Wat u moet weten: liep de op een na beste Belgische chrono ooit op de 10.000 meter. Met 27'22"70 doet alleen Mohammed Mourhit (26'52"30) beter.

Wat u mag weten: Kemeli ging normaal alleen de 5.000 meter lopen in Tokio, maar zal nu ook deelnemen aan de 10.000 meter.

Koen Naert, 31 jaar

Discipline: marathon

Olympisch deelnames: 22ste in 2016

Wanneer in competitie: 8 augustus

Ambitie: Wil er zelf geen getal op plakken. Hoopt beter te doen dan zijn 22ste plek in Rio.

Wat u moet weten: won in 2018 goud op het EK in Berlijn. Nog steeds het hoogtepunt in zijn carrière. Zijn persoonlijk record is 2u07:39, dat hij liep op de marathon van Rotterdam in 2019.

Wat u mag weten: Naert werd in april voor de tweede keer papa, van dochter Jade. Zijn zoon Finn is intussen vier. Tussen zijn gezinsleven en trainingen door nam de profatleet ook zijn studies als verpleegkundige weer op.

Fanny Smets, 35 jaar

Discipline: polsstokspringen

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 2 augustus

Ambitie: Dat ze kan deelnemen aan de Spelen is al een succes. De finale halen zou een absolute stunt zijn.

Wat u moet weten: meervoudig Belgisch kampioen polsstokspringen, zowel in- als outdoor. Met 4m53 (indoor gesprongen) heeft ze het nationaal record op haar naam staan. Ze is de eerste vrouwelijke polsstokspringster uit ons land die zich kon plaatsen voor de Spelen.

Wat u mag weten: is geboren en opgegroeid in het Duitse Keulen. Ze studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Luik en is in 2012 afgestudeerd als dokter. In november 2019 lanceerde ze een crowdfunding campagne om haar Road to Tokio te kunnen betalen. Ze haalde 5.000 euro op. Geld dat door de coronacrisis snel opgesoupeerd was, maar dat weerhield haar er niet van zich te plaatsen en deel te nemen in Tokio.

Nafi Thiam, 26 jaar

Discipline: zevenkamp

Olympische deelnames: olympisch goud in 2016

Wanneer in competitie: vanaf 4 augustus

Ambitie: verdedigt haar olympische titel in Tokio en mag opnieuw het goud ambiëren, ook al werd ze op het WK 2019 in Doha ‘pas’ tweede na aan concurrente Katarina Johnson-Thompson.

Wat u moet weten: stormde in Rio naar een gouden medaille op haar 21ste. Een jaar later werd ze ook wereldkampioene. Kende de voorbije jaren enkele blessures - onder meer de elleboog speelde op - en ook de resultaten waren niet overweldigend. Toch trekt ze met vertrouwen naar Tokio. “Ik ben beter dan vijf jaar geleden in Rio.”

Wat u mag weten: Thiam vormt een ‘topsportkoppel’ met tienkamper Niels Pittomvils. In 2019 behaalde ze een bachelor in de geografie.

Thomas Van der Plaetsen, 30 jaar

Discipline: tienkamp

Olympische deelnames: 8ste in 2016

Wanneer in competitie: vanaf 4 augustus

Ambitie: wil in Tokio zijn achtste plaats van Rio 2016 evenaren.

Wat u moet weten: werd in oktober 2014 tijdelijk geschorst wegens afwijkende waardes na een dopingcontrole. Later blek dat hij getroffen was door teelbalkanker. Hij ondering een een chemokuur en werd in 2015 gezond verklaard. Een jaar later werd hij achtste in Rio, en ook nu is hij in vorm. In mei bracht hij in Götzis zijn persoonlijk record op 8.430 punten.

Wat u mag weten: Heeft een hekel aan de 400m en de 100m. Hij richtte het fonds ‘Back on Track’ op, dat instaat voor de begeleiding van (ex-­)kankerpatiënten en houdt van fotografie.

Hanne Verbruggen, 28 jaar

Discipline: marathon

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: 7 augustus

Ambitie: de mensen “doen schrikken” met een uitstekende prestatie.

Wat u moet weten: de Spelen worden een sprong in het duister voor Verbruggen. Ze nam nog nooit deel aan een groot toernooi als een EK of WK. Tijdens de marathon van Valencia liep ze met een persoonlijk record van 2u29:14 onder de olympische limiet.

Wat u mag weten: Verbruggen verkocht mattetaarten om de Spelen te helpen bekostigen. Omdat ze nu geen loon van het onderwijs heeft en een A3-tosportstatuut niet zoveel opbrengt, zijn extra inkomsten welkom. Alles verkocht ze meer dan 2000 mattetaarten.

Noor Vidts, 25 jaar

Discipline: zevenkamp

Olympische deelnames: debuut

Wanneer in competitie: vanaf 4 augustus

Ambitie: olympische ervaring opdoen. Tokio is ‘slechts’ een tussenstation, Parijs 2024 is haar absoluut hoofddoel.

Wat u moet weten: haalde in maart zilver op het EK indoor op de vijfkamp, na Nafi Thiam. Is een groot talent in de meerkamp.

Wat u mag weten: Vidts had ook aanleg om te basketten en begon op haar zevende bij Vilvoorde, nadien trok ze nog naar Pitzemburg en Boom. Op haar 18, toen ze als bio-ingenieur aan de KU Leuven ging studeren, gaf Vidts het basketbal noodgedwongen op.

