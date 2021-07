Onze olympiërs voorgesteld (#2). Eén van de grootste talenten in Europa en een grote Club Brugge-fan: deze Belgian Cats staan voor hun eerste Spelen

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 121 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 2: de 12 Belgian Cats.

Belgian Cats

Discipline: Basketbal

Wanneer in competitie: start op 27 juli tegen Australië, 2de groepsmatch op 30 juli tegen Puerto Rico, 3de groepsmatch op 2 augustus tegen China.

Ambitie: de Belgian Cats werden derde op het voorbije EK en mikken op een top acht-plaats (en dus minstens kwartfinales) op de Spelen.

Leden: Emma Meesseman, Ann Wauters, Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Billie Massey, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman en Julie Vanloo.

Olympische deelnames: de Belgische basketdames zijn voor het eerst van de partij op de Olympische Spelen.

Volledig scherm De Belgian Cats vertrokken vorige week al naar Tokio. © Photo News

Emma Meesseman (28)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: naast ouderdomsdeken Ann Wauters meer dan ooit de ‘leading lady’ van de Belgian Cats. Werd in 2020 verkozen tot Sportvrouw van het Jaar nadat ze een belangrijke rol speelde in de kwalificatie voor de Spelen. In 2019 kroonde ze zich tot WNBA-kampioene met de Washington Mystics én werd ze verkozen tot MVP van de finale. Speelt nu voor UMMC Ekaterinburg.

Wat u mag weten: een ‘fun fact’: Emma Meesseman werd geboren op 13 mei 1993 in Ieper. 130 kilometer verderop werd op dezelfde dag in Antwerpen... ene Romelu Lukaku geboren.

Volledig scherm Emma Meesseman © Photo News

Ann Wauters (40)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: met haar 40 lentes ‘by far’ de oudste en meest ervaren Belgian Cat. Voor het EK werd ze nog gepasseerd door bondscoach Mestdagh, maar voor de Spelen is ze wél geselecteerd. Tokio 2021 wordt het laatste toernooi uit haar carrière. “Dit is hoe ík het wil afsluiten”, zei ze daar over in deze krant.

Wat u mag weten: in een ver verleden was Wauters na Clijsters en Henin de best betaalde Belgische sportster. Ze was eerste keuze in de WNBA-draft in 2000 en ging in twee maanden tijd 50.000 euro verdienen in de States. Was een voorbeeld voor veel speelsters van de huidige generatie Cats.

Volledig scherm Ann Wauters bij het vertrek naar Tokio. © BELGAPLUS

Julie Allemand (25)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: trad vorig jaar in de voetsporen van onder meer Emma Meesseman door in de WNBA te gaan spelen, waar ze uitkomt voor Indiana Fever. Bij haar Franse club Lattes Montpellier won ze in april de beker en werd ze uitgeroepen tot MVP van de finale. Is de spelverdeelster van de Cats en wordt bij de beste point guards van Europa gerekend.

Wat u mag weten: u las hierboven al dat Emma Meesseman Sportvrouw van het Jaar 2020 werd. Wel, Julie Allemand, afkomstig van Luik, werd toen tweede. Met dank ook aan een uitstekend seizoen in de WNBA. Ze scoorde toen gemiddeld 8,4 punten, gaf 5,7 assists en greep 4,5 rebounds per match. Een record, want geen enkele rookie deed dat haar ooit voor.

Volledig scherm Julie Allemand © BELGA

Marjorie Carpréaux (33)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: spelverdeelster die de show graag verzorgd. Noem Carpréaux gerust een clubhopper. De 33-jarige Waalse speelde al voor 13 clubs, vooral in België. Zo werd ze al zes keer Belgisch kampioen (2x met BC Namur Capitale en 4x met Castors Braine). Vanaf volgend seizoen speelt ze voor het Poolse Enea AZS Poznan.

Wat u mag weten: met haar 1m65 is Carpréaux, een point guard, de kleinste Belgian Cat op deze Spelen. Ze is een van dé sfeermakers in het team.

Volledig scherm Marjorie Carpréaux © Photo News

Antonia Delaere (26)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: maakte begin deze zomer een transfer van IDK Euskotren naar Zaragoza, waar ze ploegmaat wordt van Julie Vanloo. Ze is een vinnige speelster met een goede actie en kan een gevaarlijke tegenstandster uit de match houden.

Wat u mag weten: op de Spelen komt Delaere mogelijk Spanje-sterkhouder Alba Torrens tegen, haar naar eigen zeggen favoriete tegenstander. Op het terrein niet altijd even aanwezig, ernaast soms een stresskip.

Volledig scherm Antonia Delaere © BELGA

Kyara Linskens (24)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: kreeg in oktober 2020 af te rekenen met een zware knieblessure die haar maanden aan de kant hield. Pas in mei kon ze terugkeren op het basketveld. Vanaf volgend seizoen komt ze uit bij het Russische Orenburg.

Wat u mag weten: wordt de ‘teddybeer’ van de Cats genoemd. Ze is een gigantische ‘Thuis’-fan. Als kind droomde ze niet meteen van een carrière als topsportster, maar wou ze wel dierenarts worden.

Volledig scherm Kyara Linskens © Photo News

Billie Massey (21)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: is de jongste Belgian Cat (21) op de Spelen én wordt aanzien als het grootste Belgische talent op onze basketbalvelden. Vorig seizoen was ze de Speelster van het Jaar in België. Ze wordt eveneens gezien als een van de grootste talenten in Europa. Drie jaar geleden werd Massey nog uitgeroepen tot ‘MVP’ op het EK U18.

Wat u mag weten: Billie heeft een tweelingzus, Becky, die ook basket op een hoog niveau en speelt bij Kangoeroes Mechelen. Zij is niet geselecteerd voor de Spelen.

Volledig scherm Billie Massey © Photo News

Hanne Mestdagh (28)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: startte haar carrière in de States bij de Colorado State University. Komt tegenwoordig uit voor BC Namur Capitale.

Wat u mag weten: de Belgian Cats is een familiegebeuren voor de Mestdaghs. Hanne’s vader Philip is de bondscoach, haar zus Kim een ploeggenote.

Volledig scherm Hanne Mestdagh © BELGA

Kim Mestdagh (31)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: speelt, net als Emma Meesseman, bij de Washington Mystics in de WNBA. In Europa is ze aan de slag bij het Italiaanse Familia Schio. Is een van de aanvoerders van de basketdames en leidde haar team op het EK bijna naar de finale. Haar winnende shot op de buzzer in de halve finale tegen Servië werd in extremis afgekeurd.

Wat u mag weten: is, net als haar Washington-ploegmaat Meesseman, afkomstig van Ieper. Een kweekvijver voor baskettalent, zo blijkt.

Volledig scherm © Photo News

Heleen Nauwelaers (25)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: een van de vele Cats die in Spanje actief is. Nauwelaers speelt bij Clarinos. Driepunters en defense zijn haar sterke punten.

Wat u mag weten: niet alleen baskettalent, maar Nauwelaers is ook muzikaal aangelegd. Zo speelde ze saxofoon. Naast het basket studeert ze nog voor bio-ingenieur aan de KU Leuven - het is een intelligente dame.

Volledig scherm Heleen Nauwelaers © BELGA

Jana Raman (30)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: moest het EK nog laten schieten door een duimbreuk, maar de speelster van Estudiantes Madrid is nu helemaal fit.

Wat u mag weten: vormt sinds 2014 een koppel met Sam van Rossom, speler van Valencia en de Belgische nationale mannenploeg. Ze is de enige linkshandige Cat.

Volledig scherm Jana Raman © BELGA

Julie Vanloo (28)

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: is op dit moment een speelster van Zaragoza, maar was voordien al in heel wat verschillende landen actief: België, Frankrijk, Zweden, Italië, Turkije, Hongarije en Australië. En of ze al heel wat van de wereld heeft gezien.

Wat u mag weten: Dé voetbalfreak bij de Cats en grote fan van Club Brugge. Voorts is ze naar verluidt shopverslaafd, vooral aan schoenen, en houdt ze van hiphop en rap. Ze is fan van Drake.

Volledig scherm Julie Vanloo © BELGA

Lees ook: