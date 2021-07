Onze olympiërs voorgesteld (#1). Een ereburger, heel wat boekenwurmen en een opvallende tattoo: deze Lions gaan voor goud

Olympische Spelen66 mannen. 55 vrouwen. Verspreid over 25 sporten. Team Belgium zakt met maar liefst 122 atleten af naar Tokio, met maar één doel: eeuwige glorie op de Olympische Spelen. Van wielrennen over kajak tot boogschieten: in een tiendelige reeks stellen wij ze allemaal aan u voor. Vandaag deel 1: de 19 Red Lions, die met minder dan goud niet tevreden zijn.

Red Lions

Discipline: hockey

Wanneer in competitie: start op 24 juli tegen Nederland

Ambitie: de wereld- en vice-olympisch kampioen maakt er geen geheim van dat ze alleen tevreden zijn met goud

Leden: Vincent Vanasch (doelman), Gauthier Boccard, Loïck Luypaert, Arthur De Sloover, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx (verdedigers), Felix Denayer, Antoine Kina, John-John Dohmen, Victor Wegnez, Simon Gougnard (middenvelders), Tom Boon, Sébastien Dockier, Cédric Charlier, Florent van Aubel, Nicolas De Kerpel (aanvallers)

Reserven: Thomas Briels, Augustin Meurmans, Loïc Van Doren (doelman)

Olympische deelnames: zilver in 2016, brons in 1920, 4de in 1928, tweede ronde in 1952, groepsfase in 1936, 1948, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 2008 en 2012

Vincent Vanasch

Olympische deelnames: 2012, 2016

Wat u moet weten: onbetwiste titularis bij de Red Lions. ‘The Wall’ pakte al vijf landstitels, een gouden plak in de Euro Hockey League en een wereldtitel.

Wat u mag weten: door de combinatie met zijn sportcarrière lang gedaan over de studie kinesitherapie. Na negen jaar had hij z’n diploma beet.

Gauthier Boccard

Olympische deelnames: 2012, 2016

Wat u moet weten: polyvalente kerel. Vroeger één van de productiefste aanvallers van de competitie, maar intussen omgeturnd tot een oerdegelijke verdediger

Wat u mag weten: werd in 2019 uitgeroepen tot ereburger van Waterloo, op basis van zijn prestaties bij de Lions. Voor hem was Roberto Martínez, bondscoach van de Rode Duivels, de laatste persoon die die titel kreeg.

Loïck Luypaert

Olympische deelnames: 2016

Wat u moet weten: heeft een uitstekende lange bal in zijn stick, en bovendien is hij met zijn sleep een troef op strafcorners. Speelt in clubverband bij Braxgata in Boom.

Wat u mag weten: profiteerde van de coronacrisis - en het uitstel van de Spelen - om zijn thesis af te maken. Zijn masterthesis in de opleiding sportbeleid en sportmanagement handelde over het inspirerende effect van tophockey op het clubhockey in België.

Arthur De Sloover

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: FIH-belofte van het jaar in 2018. Debuteerde al op 17-jarige leeftijd in de Belgische eredivisie, en is op de Spelen de Benjamin van de groep. Verdedigt de kleuren van Royal Beerschot.

Wat u mag weten: is de enige West-Vlaming in de kern van de Red Lions. Afkomstig uit Kortrijk, waar hij op z'n vier jaar ook z’n carrière begon bij Saint-Georges.

Arthur Van Doren

Olympische deelnames: 2016

Wat u moet weten: de absolute leider van de defensie. Werd in 2016 en 2017 uitgeroepen tot ‘ werelds beste jongere. Sleepte in 2017 ook de prijs voor beste speler ter wereld in de wacht. Speelt al vier jaar bij de Nederlandse topclub Bloemendaal.

Wat u mag weten: verloor nog maar één finale in z'n profcarrière. In 2019, met de Red Lions tegen Australië in de Pro League. Let wel: in die finale moest hij al na twee minuten geblesseerd naar de kant.

Alexander Hendrickx

Olympische deelnames: 2016 (reserve)

Wat u moet weten: verdediger, maar scoorde afgelopen seizoen wel 21 treffers voor Pinoké. Het leverde hem de topschutterstitel in Nederland op. Ook bij de Lions was hij op het WK 2018 de meest scorende speler. Strafcorners spelen daarin een belangrijke rol.

Wat u mag weten: stond al op z'n 14de in de eerste ploeg bij Royal Antwerp. Ook bij de nationale jeugdselecties speelde hij altijd boven z’n leeftijd.

Felix Denayer

Olympische deelnames: 2008, 2012, 2016

Wat u moet weten: intelligente en mondige speler. Een van de sterkhouders van de Red Lions - op het middenveld vervult hij een cruciale rol in de spelopbouw.

Wat u mag weten: dorpslegende in Brasschaat. Doorliep er alle jeugdreeksen, en speelt nog altijd bij de club waar het meer dan 25 jaar geleden allemaal begon voor hem. Pakte met de Dragons al zeven landstitels.

Antoine Kina

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: middenveld of aanval, het speelt geen rol voor Kina. Komt uit voor Gantoise. Behoorde op het WK 2018 nog tot de reservenlijst, maar is er sindsdien wel altijd bij.

Wat u mag weten: zoon van hockeycoach Pascal Kina, die op de Spelen van 2012 nog aan het roer stond van het nationale vrouwenteam.

John-John Dohmen

Olympische deelnames: 2008, 2012, 2016

Wat u moet weten: de aanvoerder. Langst dienende speler bij de Lions, haalde al 395 caps. Een record bij de Lions, dat hij afnam van huidig BOIC-penningmeester Marc Coudron. Komt als middenvelder uit voor Orée. Op het WK 2018 moest hij de strijd al snel staken met een longontsteking.

Wat u mag weten: gediplomeerd ergotherapeut. Kwam in 2014 ook op in de verkiezingen, voor de Centre Démocrate Humaniste in Waals-Brabant.

Victor Wegnez

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: liep eind maart nog een stevige enkelblessure op, maar de sterkhouder op het middenveld is toch fit geraakt voor de Spelen. Liep in december ook al een schouderblessure op.

Wat u mag weten: had geen simpele jeugd. Werd als kind geregeld geslagen door z'n vader, met wie hij nu geen contact meer heeft. Hockey bracht voor Wegnez een uitweg. Noemt de Red Lions zelfs z’n ‘eerste familie’.

Simon Gougnard

Olympische deelnames: 2012, 2016

Wat u moet weten: uitstékende techniek, de vista van een topper en een over-mijn-lijkmentaliteit. Komt vanaf dit seizoen uit voor landskampioen Dragons.

Wat u mag weten: heeft op z'n 30 jaar al heel wat watertjes doorzwommen. In volgorde: Waterloo Ducks, Tilburg, Oranje Zwart, Racing, Bloemendaal, Racing, Waterloo Ducks, Leuven, Dragons.

Tom Boon

Olympische deelnames: 2012, 2016

Wat u moet weten: de onbetwiste goalgetter van de Red Lions. Speelde op het Europees Kampioenschap in juni zijn 300ste interland. Werd ook mede-topscorer op dat EK. Vedette en wereldtop.

Wat u mag weten: heeft een neus voor het ondernemerschap. Brengt zijn eigen sticks op de markt en organiseert hockeyclinics. Zusje Jill speelt bij de nationale damesploeg. Ook zijn grootmoeder, moeder en twee ooms speelden hockey. ‘t Zit in de familie.

Sébastien Dockier

Olympische deelnames: 2016

Wat u moet weten: publiekslieveling, bij club en land. Heeft dankzij zijn gevreesd ‘reverse shot’ een patent op spectaculaire goals. Scoorde op het WK 2014 het mooiste doelpunt van het toernooi. Speelt sinds afgelopen seizoen bij de Nederlandse eersteklasser Pinoké.

Wat u mag weten: heeft op de binnenkant van zijn bovenarm een tattoo van de Olympische ringen staan. Van een extra motivatie gesproken.

Cédric Charlier

Olympische deelnames: 2008, 2012, 2016

Wat u moet weten: speelt als aanvaller bij Racing Brussel en is een belangrijke schakel in de ploeg van bondscoach McLeod.

Wat u mag weten: was op de Spelen in Peking met 18 jaar de jongste speler. “Op school wisten ze toen niet eens dat ik hockey op topniveau speelde. Tot ze plots hoorden dat ik geselecteerd was voor de Spelen”, zei hij toen.

Florent van Aubel

Olympische deelnames: 2012, 2016

Wat u moet weten: won in het verleden al drie keer de Gouden Stick, als beste speler in België, en hoorde bij het kransje kandidaten voor beste Jonge Speler ter wereld.

Wat u mag weten: naast het veld een studiebol. Studeerde Communicatiewetenschappen aan de VUB en startte het afgelopen jaar in het postgraduaat ‘esports business architect’.

Nicolas De Kerpel

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: aanvaller, maar kan ook als middenvelder uit de voeten. Begon met hockey in Lier bij Royal Herakles HC, waar hij nu nog steeds speelt.

Wat u mag weten: ook hij sleet heel wat tijd op de schoolbanken. Behaalde reeds zijn diploma in Accountancy & Fiscaliteit en een postgraduaat in Sportmanagement.

Thomas Briels

Olympische deelnames: 2008, 2012, 2016

Wat u moet weten: snel, aartsgevaarlijk en een harde werker. Was nooit een absolute topschutter. Was uithangbord en aanvoerder van de Lions, maar moet het in Tokio doen met een reservenrol.

Wat u mag weten: is met z’n 34 jaar de oudste speler bij de Red Lions. Heeft met z'n 352 (!) caps wel tonnen ervaring, al kan die hoge leeftijd ook in z'n nadeel spelen mocht de snelheid wat afgebot zijn.

Augustin Meurmans

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: speelt als middenvelder bij Racing Club de Bruxelles. Aanvankelijk was hij er niet bij op het gewonnen WK van 2018, maar hij verving de geblesseerde John-John Domen en speelde de laatste vier wedstrijden. Ook nu op de reservenlijst.

Wat u mag weten: kreeg als kind nog hockeyles van mede-Red Lion Tom Boon.

Loïc Van Doren

Olympische deelnames: geen

Wat u moet weten: vaste stand-in van Vanasch in doel. Speelt in clubverband bij het Nederlandse HC Den Bosch. Staat op de reservenlijst, maar werd wel derde in de verkiezing van beste speler van het jaar in Nederland.

Wat u mag weten: is het jongere broertje van wereldtopper Arthur.

