Onze columnist Cédric Van Branteghem over unicum dat Thiam nastreeft: “Nafi is outstanding”

Nafi is outstan­ding. Op dit moment - zeker omdat Katarina Johnson-Thomp­son nog niet in topvorm is - is de enige concurren­te van Nafi eigenlijk Nafi zelf.

Van Branteghem verwijst naar Nafi Thiam. Zij tracht morgen en overmorgen in de voetsporen te treden van Jackie Joyner-Kersee, de enige zevenkampster die haar olympische titel wist te verlengen. “Nafi is zeker de topfavoriete. Ze is outstanding. Op dit moment - zeker omdat Katarina Johnson-Thompson nog niet in topvorm is - is de enige concurrente van Nafi eigenlijk Nafi zelf. Ze had een goede voorbereiding en bewees al dat ze kan plannen richting haar doelen. Ze zal er staan.”