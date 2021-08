Onze atletiekspecialist Cédric Van Branteghem over de broertjes Borlée: “Kampioenen zoals zij beslissen zelf wanneer ze stoppen”

Waarom sommige Olympische atleten mysterieu­ze vlekken op hun huid hebben

5 augustus Sinds de start van de Olympische Spelen in Tokio zien we regelmatig atleten voorbijkomen met mysterieuze rode, bruine of soms paarse vlekken op hun huid. Veel online fans vragen zich af waaraan die te wijten zijn. Het antwoord ligt in een oeroude techniek genaamd ‘hijama’.