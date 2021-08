Ontgoocheling bij Jolien D’hoore en Lotte Kopecky: “Lichamelijke schade valt mee, de teleurstelling is groter”

Olympische SpelenGeen gedroomd afscheid van de piste voor Jolien D’hoore (31). Samen met Lotte Kopecky (25) werd het een olympische ploegkoers om snel te vergeten. Beide rensters reageerden ontgoocheld voor de VTM-micro. “Dit is jammer, want we hadden hier heel hard voor getraind.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rio werd een droom met brons in het omnium, Tokio een teleurstelling met een afscheid in mineur van de piste. Jolien D’hoore stopt na dit seizoen met wielrennen en had graag nog eens geschitterd op de Olympische Spelen. Helaas gooiden twee valpartijen roet in het eten. “Het is jammer dat het zo moet eindigen”, zegt ze in een eerste reactie. “Het liep niet zoals we wilden.”

“De teleurstelling is groot, ja. Want hier hebben we hard voor gewerkt. In het begin zaten we niet zo goed in koers, het was altijd net niet. We wisten dat we een tand of twee kleiner reden dan de rest, maar dat was het plan. Het was aanklampen in het begin, daarna probeerden we puntjes te pakken, maar kwam er die eerste val en moesten we weer zoeken.”

Kopecky was de eerste Belgische die ten val kwam. “Lotte kon er niet veel aan doen, bij die tweede val kwam ik te laat in en trokken we elkaar onderuit. Het is een val die gebeurt als je kapot zit of moe bent. Of een die gebeurt als de dingen niet goed gaan. Als het wel loopt, dan kom je zo’n dingen niet tegen. De schade valt wel mee, ik ben wat duizelig en heb schaafwonden, maar de teleurstelling is groter.”

“Ik wou eindigen in schoonheid en had daar alles aan gedaan. Helaas maakt dit ook deel uit van topsport. Ik probeer nu nog de knop om te draaien en er een mooi einde van het seizoen van te maken op de weg. Met het WK in eigen land en Parijs-Roubaix wachten er nog twee mooie koersen, maar eerst zal ik deze teleurstelling toch een plaats moeten geven.”

Volledig scherm De teleurstelling was groot bij Jolien D’hoore. © BELGA

Kopecky: “Ik geloofde er nog in na de eerste val”

Ook Lotte Kopecky was voor meer gekomen naar Tokio. In de wegrit viel ze net naast de medailles, de koppelkoers werd een ontgoocheling. “We wisten dat het in het begin lastig zou worden met die kleinere versnelling, maar dat die keuze ons ook voordeel zou opleveren in het tweede deel van de wedstrijd. We zaten tot die tweede val ook weer in een goeie positie, maar daarna was het helemaal over”, vertelt ze.

De winnares van de Kristallen Fiets geloofde er nochtans nog in na haar eerste val. “Ja, ik sprong snel weer op mijn fiets. Als we die bonusronde pakten, kwamen er twintig punten bij en met hier en daar nog iets onderweg konden we meedoen voor brons. Helaas was het na de tweede val over. Voor mij wordt het zaak om nu te recupereren en mijn focus te verleggen naar het omnium zondag. De conditie is goed, maar dit is toch een ontgoocheling.”

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.