Ondertussen bij Remco en Mauri in Tokio: “Vandaag verkenning eerste 125 kilometer, maandag finale”

Donderdagavond streek ook Mauri Vansevenant als tweede renner van de vijfkoppige wegselectie neer in Japan. Vansevenant deed dat onder meer in het gezelschap van de dames Lotte Kopecky, Valerie Demey en Julie Van de Velde, “Dat verliep vlot”, aldus Vanthourenhout. “Ze deden er ‘amper’ tweeëneenhalf uur over om zich op de luchthaven door de verschillende procedures heen te worstelen. Bij ons duurde dat toch anderhalf à twee uur langer.” Mauri bracht zijn eerste dag in Maebashi eerder rustig door. “Beetje losfietsen, massage… In een eerste reactie vond hij het ‘thuis toch wel beter dan hier’. (lacht) Typisch Mauri, hé.”

Vandaag verhuist de Belgische wielerdelegatie naar Gotenba, op 115 kilometer ten zuidwesten van Tokio, waar ze haar intrek neemt in het officiële hotel van de organisatie. Dat is iets dichter in de buurt van het olympisch weg- en tijdritparcours. “In de loop van zaterdag verkennen we de eerste 125 kilometer van de wegrit (met onder meer Doushi Road en Kagosaka Pass, red.), maandag is de finale met Mount Fuji en Mikuni Pass aan de beurt”, plant Vanthourenhout.

De leefomstandigheden zijn strikt in volle coronapandemie, maar vallen volgens Vanthourenhout wel mee. “We kunnen rekenen op begrip en een vleugje flexibiliteit. Zelf gedragen we ons rigoureus naar het veiligheids- en gezondheidsprotocol, omdat we goed beseffen dat één positief Covid-19-geval in onze bubbel tot zware gevolgen kan leiden. We maken er zelf het beste van. Het eerste deel van de quiz is al achter de rug, er is een tafeltennistornooi in volle gang en zonet haspelden we met de staf een match minivoetbal af in een zelf gehuurd sportzaaltje in de buurt.”