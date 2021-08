Ondanks commotie: 3x3 Lions winnen Challenger-toernooi na zege tegen olympisch kampioen

Olympische SpelenTerwijl in ons land een onderzoek gestart is naar vermeende fraude , hebben de 3x3 Lions een prestigieus Challenger-toernooi gewonnen in Riga. Ze versloegen in de finale de olympische kampioen Letland met 20-18.

First things first: Team Antwerp heeft op de Challenger in Riga laten zien dat het thuishoort tot de wereldtop in het 3x3 basketbal. Vorig weekend in Lausanne – eerste keer dat Antwerp deelnam aan een World Tour – eindigde het al op een podiumstek. En nu dit.

‘Ready to leave it all on the court’, postte Team Antwerp nog deze namiddag. Het vermeende fraudegeval uitgebracht door De Standaard, moet de jongens ongetwijfeld extra gemotiveerd hebben. Vanuit hun hotel in Letland concentreerde het zich op een sportieve revanche. In de kwartfinale schakelde het Raudondvaris uit (9-16). Het Litouwse zwarte beest van Antwerp ,dat de vorige vier confrontaties de betere bleek, maakte nu geen kans. Om de finale te bereiken diende het nog voorbij Amsterdam te geraken. Op geen enkel moment kregen onze noorderburen controle over de partij, ondanks de lage eindscore: 14-12.

In de finale kwam het viertal – Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Brian De Valck en Thibaut Vervoort – uit tegen de gastheer Riga. In deze selectie zaten liefst drie spelers die een olympische gouden medaille in Tokio veroverden. De bezoekers uit België lieten zich in de heksenketel niet afleiden en hielden heel de wedstrijd nipt het commando. Een nagelbijter. Toen de partij op verlenging dreigde af te stevenen en het 18-18 stond met nog twee seconden te spelen, joeg Brian De Valck de beslissende bom door het net. De ontlading was dan ook enorm.

Deze overwinning brengt Team Antwerp op 29 en 30 oktober naar Abu Dhabi voor de Masters 3x3. Het hoogst behaalbare toernooi.

Team Antwerp, dat de vier internationals van het 3x3 basketbal afleverde voor Tokio 2020, kwam woensdag in het oog van de storm terecht toen ‘De Standaard’ naar buiten bracht dat de Lions fraude hadden gepleegd. Zo zouden ze tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 fictieve toernooien hebben georganiseerd om punten te sprokkelen en zich zo te plaatsen voor het kwalificatietoernooi van de Olympische Spelen. In Tokio werden ze uiteindelijk verrassend vierde. Basketball Belgium is intussen een onderzoek gestart. Zelf reageerden de Lions kort op het nieuws. “We maakten het in 2021 waar op het terrein”, klinkt het.

Volledig scherm De 3x3 Lions winnen in Riga. © Twitter