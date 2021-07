“Om de finale te halen, moet ik mijn Belgisch record verbeteren”: Zagré spurt naar halve finale 100m horden, Broeders overleeft kwalificaties polsstokspringen niet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De hamstrings. Anne Zagré én Ben Broeders kennen er alles van. En vooral hoe hinderlijk een blessure aan die spieren kan zijn. Zagré werd er soms wanhopig van. De Brusselse rende van het ene letsel naar het andere. Spurten leek vooral op een race naar herstel. Toen de Spelen in 2020 werden verzet, kwam dat voor haar niet ongelegen. Eén jaar later zijn de fysieke zorgen verleden tijd.

En dat was er vandaag aan te zien. In het Olympic Stadium klokte Anne Zagré haar snelste tijd sinds september 2016: 12.83. “Op de Memorial liep ik vijf jaar terug 12.82. Ik herinner me dat nog goed want met die tijd zou ik in Rio in de finale hebben gestaan,” zei de Belgische recordhoudster. “Maar het doet inderdaad goed om nog eens zonder fysieke kwaaltjes te kunnnen. Vooral mentaal doet het goed om zonder blessures aan een competitie te kunnen beginnen.”

Het zijn voor Zagré al haar derde Spelen. In Londen en Rio haalde ze de halve finale - dat was hier in Tokio vandaag niet anders. “Eerlijk gezegd ben ik zonder verwachtingen naar hier gekomen. Ik voelde me goed, beter dan vorig seizoen.” Met 12.83 liep ze de vijfde beste tijd uit haar carrière. “Terwijl ik zeker niet de perfect race liep. Ik was een beetje uit evenwicht in de blokken en was zo wat trager weg dan de anderen. Maar ik ben wel goed teruggekomen. Als ik dat kan vermijden in de halve finale, is een betere tijd mogelijk.”

Vraag is of er een finale in zit. Zagré: “Die droom had ik altijd al, maar dan moet ik wel m’n race uitvoeren zoals het hoort. En dan moet ik mijn Belgische record (12.71) ook wel verbeteren, denk ik.”

Volledig scherm © Photo News

Broeders out in polsstokspringen

Ben Broeders, die greep dan weer naast een ticket voor de finale. De 26-jarige polsstokspringer ging tijdens de kwalificaties pas bij zijn derde poging over 5m65 - dan waren er twee teveel, anders had hij het wel gered - en faalde op 5m75. “Als je de kwalificaties ingaat, weet je dat je efficiënt moet zijn. En als je niet efficiënt bent, dat je hoog moet springen. In beiden ben ik tekort gekomen en dan is het snel gedaan. Ik kan het alleen maar mezelf kwalijk nemen. Ik heb ervoor gestreden maar het was niet goed genoeg. Zo simpel is het. Maar sport is nu eenmaal hard.”

Een jaar geleden zat Ben Broeders in bloedvorm. In september 2020 vloog hij zelfs over 5m80, een nieuw nationaal record. Maar in de winter van 2021 raakte de Leuvenaar geblesseerd aan de hamstrings. Een stevige rem op zijn voorbereiding. “Dat maakt dat de regelmaat ontbreekt. Vorig jaar was ik inderdaad heel goed en zonder dat uitstel was de kans groot dat ik de finale op de Spelen had gehaald maar het is nu eenmaal zo. Vandaag was de dag dat het moest gebeuren en ik schoot tekort. Uiteraard ben ik ontgoocheld. Dit is niet waarvoor ik ben gekomen. Maar ik kan me niet kwalijk nemen. We deden wat we konden en blessure horen er nu eenmaal bij - jammer genoeg.”

Het is voor Broeders zaak om de rug snel te rechten. “Het zijn mijn eerste Spelen, dat is en blijft een heerlijke ervaring. Ik ben trots om België te kunnen vertegenwoordigen maar dat maakt het niet minder hartbrekend om er al snel uit te gaan. Maar ik kom er wel bovenop. Even verteren en dan bekijken hoe we ons gaan klaarstomen voor het WK van 2022 en de Spelen van Parijs.”

Volledig scherm Ben Broeders. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS