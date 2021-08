Om 16u via livestream op HLN.be: Red Lions vieren feest op open bus door Brussel na ‘Gouden Vlucht’ met ook Nafi Thiam

Duitse coach verbannen uit Tokio om mishande­ling paard: “Raak hem hard! Raak hem!”

13:07 De internationale moderne vijfkampbond UIPM heeft de Duitse teamcoach Kim Raisner gediskwalificeerd voor het restant van de Olympische Spelen wegens dierenmishandeling. Op beelden is te zien is hoe Raisner het paard Saint Boy, bereden door Annika Schleu, met haar vuist lijkt te slaan bij het onderdeel paardrijden. Die actie was in strijd met de UIPM-regels, meldt de bond.