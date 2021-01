Olympische sporters in lastige situatie nu weer twijfel gezaaid wordt over Spelen: “Ik krijg flashbacks... Het zal toch niet wáár zijn?”

Olympische SpelenDe Olympische Spelen gaan door. Ze gaan niet door. Of wel. Neen, toch niet. De coronapandemie zaait niet alleen twijfels bij de beleidsmakers, maar ook in de hoofden van de sporters. Voor sommigen zou een annulering een klein drama zijn. “Het is toch vervelend dat je het niet zeker weet.”