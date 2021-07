Olympische Spelen van Elise Mertens draaien op sisser uit: na uitschakeling in dubbel nu ook einde verhaal in het enkelspel

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mertens, het twaalfde reekshoofd in Tokio, verloor in de eerste ronde tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 34) in drie sets: 4-6, 6-4 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 52 minuten. De Limburgse won de eerste set maar kon in set twee die lijn niet doortrekken. In de derde set liep ze uit tot 2-4, maar toen brak de veer volledig en ging de Russin met de zege lopen.

In de tweede ronde wacht voor Alexandrova de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 38). Zij profiteerde in haar duel van de eerste ronde van de opgave van de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 35) in de tweede set. Podoroska won de eerste set (7-6 (7/4)) en stond in de tweede 3-1 achter toen Putintseva de strijd staakte.

De 25-jarige Mertens was in Tokio bezig aan haar eerste Spelen. De Limburgse was in de Japanse hoofdstad ook actief in het dubbelspel, waar ze als nummer 1 van de wereld een gelegenheidsduo vormde met Alison Van Uytvanck. Ook dat werd geen succes, en de Belgische vrouwen verloren zaterdag hun opener meteen tegen het ervaren Spaanse paar Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4).

