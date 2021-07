Olympische fakkeltocht in Tokio gaat niet door

Tennis Osaka staat bij Olympische Spelen pers weer te woord ondanks angstaan­val­len

5 juli Naomi Osaka heeft laten weten dat ze op de Olympische Spelen in Tokio persconferenties zal bijwonen. Osaka veroorzaakte eerder dit jaar een rel door voor aanvang van Roland Garros te melden dat ze niet met de media zou praten. Na alle ophef daaromtrent besloot ze zich terug te trekken uit het grand slam in Parijs en meldde ze zich later ook af voor Wimbledon.