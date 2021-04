Olympische atleten krijgen vanaf vandaag eerste prik: “Dit neemt veel stress weg”

Op 85 dagen van de Spelen is het vandaag al zover: in het vaccinatiecentrum in Brussel is het de beurt aan de olympische atleten. Zo'n 120 à 130 atleten halen hun eerste prikje op, eind mei krijgen ze de tweede. Wie in het buitenland zit voor een trainingsstage of in competitie moet uitkomen, die maakte een afspraak voor een latere datum, zoals spurter Kevin Borlée. Hij treedt dit weekend aan op het WK aflossingen - dan wil je niet ziek worden. “Tachtig procent van alle atleten laat zich woensdag inenten”, zei Olav Spahl, sportdirecteur van het BOIC. “We zijn de overheid dankbaar dat ze de atleten voorrang gaven en dat het vaccinatiecentrum dat op zo'n korte tijd geregeld kreeg.” Trainers en begeleiders zijn ingeschreven op reservelijsten.

Niemand weigerde

Spahl zegt dat hij snapt dat het thema heel gevoelig ligt bij de brede bevolking. “Maar als je weet dat nog maar 10 procent van de atleten nu al zeker is van zijn olympische selectie, dan weet je ook dat 90 procent zich nog moet kwalificeren. Het is geweten dat het risico om besmet te raken bij reizen om professionele redenen groter is. Als atleten nu nog covid-19 oplopen, dan komt heel hun traject richting Tokio in het gedrang, terwijl ze al jaren financieel worden ondersteund met overheidsmiddelen - los van de individuele teleurstelling zou dat politiek gezien een verloren investering zijn.”

Volledig scherm De atleten worden ingeënt in het vaccinatiecentrum op de Heizel. © Photo News

Geen enkele atleet weigerde, ook al stonden ze er niet allemaal voor te springen, zoals zwemster Fanny Lecluse. “Ik wil er niet zelf schuldig aan zijn als ik naar de Spelen trek en daar dan ziek word terwijl ik de kans had om me te laten vaccineren”, zegt ze. “Eigenlijk was dat vaccin niet mijn eerste zorg - ik ben meer bezig met het herstel van mijn knie. Ik had altijd wel de idee dat het in orde zou komen." Hoe sneller, hoe beter, zo vond ook spurtster Hanne Claes: "Want de kans bestaat toch dat je er ziek van wordt en een paar trainingen mist - dat wil je niet meemaken kort voor de Spelen. Nu is de kans minder groot dat ik nog besmet raak, wat toch voor je gezondheid gevaren kan inhouden. Ik ben dankbaar dat het zo snel kon. Stel dat ik in Tokio het coronavirus zou oplopen en van mijn eerste Spelen zou worden uitgesloten - ik weet niet of ik ermee zou kunnen leven. (lacht)”

Testen blijven

Dat is de teneur bij de alle atleten: ze zijn dankbaar en vooral ook opgelucht dat ze beter beschermd zullen zijn tegen covid-19. “Dit gaat veel stress wegnemen”, stelt ook zeilster Emma Plasschaert, die in Tokio bij de medaillekandidaten hoort. "Als ik nu nog besmet zou raken, is de kans miniem dat ik er ziek van word. Ik hoef ook niet meer bang te zijn dat ik positief test, wanneer ik ergens aankom. Al zal er in de praktijk niet veel veranderen. We gaan nog altijd in bubbels moeten trainen en testen afleggen.”

“En stokjes in onze neus geduwd krijgen, tot tegen onze hersenen", kan taekwondoka Jaouad Achab er nog om lachen. “Maar ik ben toch blij met die prik. Nu kan ik eindelijk wat meer familie en vrienden zien - en mijn mama eens knuffelen.”

Volledig scherm © AP