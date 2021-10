Olympisch vuur in China aangekomen voor winterspelen begin volgend jaar

Olympische Spelen ‘Tokio 2020’ in 20 markante cijfers: 339 discipli­nes, 530 medici en 13 miljard euro aan totale kosten

23 juli De Olympische Spelen gaan dan wel in 2021 door, toch bleef de naam ‘Tokio 2020' behouden. Handig, want zo kunnen we de Spelen in 20 markante cijfers gieten. Ontdek ze hieronder: van het aantal gram puur goud dat een medaille bevat tot het totale kostenplaatje.