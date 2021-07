Olympisch kampioen Robert Van de Walle over Casse: “Trots moet overheersen, al snap ik dat hij ergens een beetje triestig is”

Olympische SpelenWat Robert Van de Walle (67) in 1980 deed, - goud pakken in het judo - had hij ook Matthias Casse gegund. Ook met brons noemt hij Casse “een grote kampioen”. Een lofzang volgt, want zelfs in de teleurstelling van Casse ziet Van de Walle iets positiefs: “Het is mooi om te zien hoe Matthias de tranen moest verbijten.”