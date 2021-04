Olympiërs blijven ook na overlegcomité onzeker over timing vaccin

Het BOIC pleit al maanden om de olympiërs uiterlijk in april een eerste prik te geven omdat zij een hoger risico lopen via deelnames aan internationale competities. Een besmetting met corona kan ook hun hele voorbereiding op de Spelen ondermijnen. Na Vlaams minister van Sport Ben Weyts sprak gisteren Vlaams minister-president Jan Jambon zich openlijk uit pro een snelle vaccinatie van de atleten: “We spreken over minder dan 500 mensen die zich jaren voorbereiden op dat unieke moment. Dat heeft geen impact op het verloop van de vaccinatiecampagne. Ik denk dat we daar welwillend naar moeten kijken.”