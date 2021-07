Olivia Borlée, in 2016 nog onze vlaggendraagster: “Nu meer stress dan toen”

Met een kamerbrede glimlach schreed Olivia Borlée op 6 augustus 2016 het Maracanã-stadion in Rio binnen, als vlaggendraagster voor Team Belgium. Een hulde aan het olympisch goud dat ze tijdens de Spelen van Peking in 2008 met de 4x100m won. Een dag die vijf jaar later nog altijd in haar geheugen staat gegrift, vertelt de 35-jarige Brusselse. “Het was magnifique. Ik was zo trots dat ik mijn land mocht vertegenwoordigen. Ik zag dat als een erkenning voor het aflossingsteam, voor mijn familie en voor mezelf; als een beloning voor alle beproevingen die ik heb doorstaan en de obstakels die ik overwon – nooit heb ik het hoofd laten hangen. Het was heel betekenisvol dat ik op de Spelen de Belgische vlag mocht dragen, heel ontroerend ook. Tijdens die openingsceremonie realiseerde ik me wat ik er allemaal voor had gedaan om daar te raken. En dat dan kunnen delen met andere grote kampioenen, dat vond ik heel indrukwekkend.”