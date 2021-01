Olav Spahl, directeur Topsport BOIC, over heikele thema’s van Tokio: “Denk dat renners uit Tour wel naar Spelen zullen kunnen”

Olympische Spelen Organisa­tie benadrukt: “Noodtoe­stand of niet, de Spelen in Tokio gaan door”

8 januari De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio hebben vandaag benadrukt dat de uitgestelde Olympische Spelen wel degelijk komende zomer zullen plaatsvinden, daags nadat de Japanse regering de noodtoestand heeft uitgeroepen in en rond de Japanse hoofdstad. Die beslissing kwam er als gevolg van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de regio.