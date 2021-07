Oegandese olympische gewichtheffer aangeklaagd wegens bedrog

Ssekitoleko verdween in de week voor de Spelen uit het trainingskamp met achterlating van een briefje met daarop: “Ik wil leven in Japan, want in Oeganda is dat moeilijk” geschreven. Enkele dagen later werd hij opgespoord in Yokkaichi, een stad in de buurt van Nagoya, en vervolgens op het vliegtuig naar huis gezet.