Oefenwedstrijd Duits olympisch elftal tegen Honduras stilgelegd na racisme aan adres van Hertha-speler

Belgian Cats Belgian Cats verliezen hun laatste voorberei­dings­match voor de Olympische Spelen tegen Japan

15 juli De Belgische basketbalvrouwen hebben donderdag in Saitama, in een andere zaal dan degene waar alle wedstrijden van het olympisch basketbaltoernooi doorgaan, in een oefenduel met 84-76 verloren van Japan. Bij de rust stonden de Japanse vrouwen 43-42 voor, en in het laatste kwart maakten ze definitief het verschil.