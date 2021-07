Novak Djokovic heeft geen last van mentale druk of stress: “Druk is een voorrecht dat ik aankan”

Het ziet er goed uit voor Novak Djokovic. Hij speelt op een erg hoog niveau in Tokio en het binnenhalen van eremetaal lijkt nu al een uitgemaakte zaak. De 34-jarige nummer één van de wereld wil in Japan een stap dichter komen bij een unieke Golden Slam. Hij pakte dit jaar drie op drie in de reeds gespeelde grandslamtoernooien. Als hij de Golden Slam wil binnenhalen, moet hij zowel de olympische titel als de US Open later dit jaar nog op zijn naam schrijven. Een Golden Slam zou een huzarenstukje zijn dat nog maar één keer werd voorgedaan in de geschiedenis, door de Duitse Steffi Graf in 1988. De olympische titel is de enige die nog ontbreekt op zijn palmares.