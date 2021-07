Nina Derwael voert grootste olympische delegatie aan bij vertrek: “Ook zonder gouden medaille kunnen mijn Spelen geslaagd zijn”

Wanneer je vanavond rond 17u30 ook maar één voet op de luchthaven van Zaventem zette, viel het al op. Een geel legioen palmde de vertrekhal en check-in-balies op Brussels Airport in. Allen uitgedost in geel trainingsplunje vertrok het grootste deel van onze olympische delegatie - 37 van de 121 atleten en hun trainersstaf - richting Tokio. Dat leverde uiteraard veel pers, maar ook hoog politiek bezoek op. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kwamen de olympiërs goede moed inspreken.

Volledig scherm Alexander De Croo en Ben Weyts kwamen de olympiërs nog succes wensen. © Photo News

Onder hen één van onze grootste - zo niet de grootste - kanshebber op eremetaal: Nina Derwael. Het speerpunt van de turnploeg gaf een ontspannen indruk: ze smulde van een yoghurtje en maakte graag tijd voor foto’s en interviews. Ook op haar Instagram Stories, waar ze vanmiddag vragen van volgers beantwoordde, was het duidelijk: Derwael heeft er zin in. “Ik heb er zo hard naar uitgekeken om hier vandaag te staan. En toch kan ik haast niet geloven dat we na dat jaar uitstel eindelijk vertrekken.”

Klavertjevier en knuffel

De laatste voorbereidingswedstrijd op Tokio verliep voor de Limburgse iets moeilijker. Op de FIT Challenge in Gent sprong ze in de kwalificaties fout af en ook in de finale bleef ze onder haar olympische doel van 15.400 punten. Niet meteen de beste generale repetitie. Maar twijfels? Die heeft Derwael allerminst. “Ik heb net hele goéde laatste voorbereidingsweken gehad. Ik ben blij met het niveau dat ik de voorbije weken op training heb gehaald. Daar wil ik in Tokio op verder bouwen.”

Volledig scherm Nina Derwael (l) © BELGAPLUS

Om daar dan een gouden medaille te pakken? Derwael houdt de boot enigszins af. “Het moet allemaal meezitten op de dag zelf. Goud is natuurlijk mijn droom, maar als ik de oefening zoals op training uitvoer en alles heb gegeven, zal ik ook zonder gouden medaille tevreden zijn.” Al doet Derwael er natuurlijk alles aan om straks op dat hoogste schavotje te staan. Zelfs aan de kleinste details werd gedacht. “Mijn broertje heeft me een klavertjevier meegegeven om me succes te wensen. En ook mijn knuffeltje is mee, anders kan ik ‘s nachts niet slapen (lacht).”

Volledig scherm Atletiek-coach Tim Moriau en Nina Derwael © BELGAPLUS

En weg was Derwael richting het volgende - en lang niet laatste - interview. Enkele meters verderop stond de iets minder druk bevraagde Mauri Vansevenant, rustig leunend op zijn rolkoffertje. Hij zag de humor van de drukte wel in. “Jullie hebben geluk, ze staan hier allemaal op een hoopje.” Als 22-jarige komt Vansevenant net piepen op het hoogste wielertoneel en binnen tien dagen volgt al zijn olympische debuut. “Maar ik heb perfect kunnen slapen hoor”, klinkt het in sappig West-Vlaams. “Op de trein naar hier was ik zelfs zo stevig ingedommeld dat ik pas wakker werd in Brussel-Centraal, terwijl ik moest overstappen in Brussel-Zuid (lacht).” Zichzelf ziet hij als helpende hand in steun van kopmannen Evenepoel en Van Aert. “Dat moeten we met onze sterke selectie zo goed mogelijk uitspelen. Ik geloof in een goeie prestatie, maar we houden de voeten op de grond. Dan zou een medaille des te mooier zijn.”

Grootse uitspraken hoorden we ook niet bij de Belgian Tornados, de 4x400m-ploeg met onder meer de broers Borlée en Jonathan Sacoor. “We hopen op een medaille, maar we hebben nog niets bereikt en ook de concurrentie is zonder twijfel in vorm. De lege stadions in Tokio zijn doodzonde, maar eigenlijk maakt dat voor ons weinig verschil. Wij zijn zo gefocust op onze wedstrijd. De steun van de fans thuis nemen we wel mee naar de race. Dat geeft ons kracht.”

Na een laatste obligate groepsfoto vertrok het gele legioen richting de gates, om rond 21u10 op te stijgen. Tokio, de Belgen komen eraan.

Volledig scherm De groepsfoto van de olympische delegatie met De Croo en Weyts. © BELGAPLUS

De volledige delegatie die vandaag vertrok: Nina Derwael, Fien Enghels, Jutta Verkest, Lisa Vaelen, Noémie Louon, Maellyse Brassart (gymnastiek) Fanny Lecluyse, Louis Croenen (zwemmen) Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Camille Laus (4x400m) Hanne Claes (400m horden) Robin Vanderbemden (200m) Fanny Smets (polsstokspringen) Charline Van Snick, Jorre Verstraeten (judo) Lianne Tan (badminton) Mauri Vansevenant, Lotte Kopecky, Valerie Demey, Julie Van de Velde (wielrennen) Githa Michiels, Jens Schuermans (mountainbike) Rafaël Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort, Jonas Foerts (3x3 basketbal) Lore Bruggeman (skateboarden) Jarno De Smedt (boogschieten) Jelle Geens, Marten Van Riel (triatlon) Domien Michiels, Laurence Roos, Larissa Pauluis (paardensport: dressuur)

Volledig scherm Jonathan Sacoor © BELGAPLUS

Volledig scherm (een deel van) de Belgische delegatie. © BELGAPLUS

Volledig scherm Coach Jacques Borlee en Jonathan Sacoor © BELGA

Volledig scherm Nina Derwael. © Photo News

Volledig scherm Ook premier Alexander De Croo tekende present op de luchthaven van Zaventem. © BELGA