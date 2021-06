Nina Derwael verbijt de tranen na foute afsprong in generale repetitie FIT Challenge Gent: “Het was mijn dag niet”

TurnenNina Derwael pinkte een traantje weg: in de kwalificaties van de FIT Challenge in Gent liep de afsprong van haar olympische oefening fout af. Dit mag haar niet in Tokio overkomen in haar missie op goud: “Iedereen kan een slechte dag hebben, maar hier moet ik uit leren.”

De FIT Challenge betekent voor Derwael de laatste generale repetitie voor de Olympische Spelen. In Gent nam ze deze namiddag ook allround aan alle vier toestellen deel, wat fysiek meer belastend is en mogelijk haar prestatie op de brug met ongelijke leggers beïnvloedde. Bij de afsprong loste ze de brug iets te vroeg en landde ze slecht.

Volledig scherm Derwael ontgoocheld in Gent. © BELGA

Behalve een puntaftrek verloor ze een tiende van haar laatste verbinding in de startwaarde: 6.6 in plaats van 6.7. Haar totaalscore van 13.900 punten volstond in Gent nog altijd om als tweede na de Française Mélanie de Jesus dos Santos (14.250 punten) door te gaan naar de finale zondag. Maar om goud te halen in Tokio is de verwachting dat ze haar score van haar WK-triomf in Stuttgart (15.233) zal moeten evenaren of overtreffen. De Amerikaanse Sunisa Lee en de Chinese Fan Yilin hijgen in haar nek. Mentaal moest Derwael met haar slechte generale repetitie vandaag dus een bittere pil slikken.

Coach Marjorie Heuls en haar ouders legden een troostende arm rond haar schouder. Derwael vocht tegen haar tranen. Maar ze beseft dat dit haar beter nu overkomt dan in Tokio. De ‘wake-upcall’ geeft ook aan dat Derwael geen onfeilbare machine is. “Ik had een mindere dag vandaag, dat was duidelijk”, zei Derwael. “Mijn ritme zat niet goed en ik had geen grip meer bij de afsprong. Ik schoot van de brug. Dan voel je je k*t. Maar ik moet hiervan rechtstaan en uit leren.”

Volledig scherm Derwael landde slecht bij haar afsprong van de brug. © BELGA

En dat kan ze morgen tonen. Derwael krijgt een herkansing in de toestelfinale op de brug om haar olympische oefening wel volgens haar verwachtingen uit te voeren. “Hopelijk is de slechte dag nu gepasseerd en gaat het alleen maar beter. Ik ga proberen goed te slapen en dan heb ik een nieuwe kans. Mijn podiumtraining donderdag was op alle vier toestellen wel goed gegaan. Daar kan ik me aan optrekken.”

Fysiek woog de belasting in de twee voorbije weken zwaar voor Derwael. Pas na de wereldbeker in Osijek in Kroatie, waar ze voor het eerst sinds de coronacrisis in competitie aantrad op de brug en de balk, trainde ze meer intensief op de sprong en grond. “Het volume aan training lag de voorbije twee weken heel hoog”, aldus haar trainster Marjorie Heuls. “Ik zei haar: ‘Verwacht geen supercompetitie, want je kan vermoeid zijn.’ Maar het is beter dat je nu dat werk doet, want op de Spelen is het te laat. We hebben nu een goede indicator dat ze fysiek nog moet werken op de vier toestellen.”

Na haar val op de brug leek Derwael mentaal nog van slag bij haar afsluitende balkoefening. Ook toen viel ze van het toestel met een puntaftrek. “Ik denk dat ik wat ben beginnen twijfelen aan mezelf, en dat is niet van mij gewoonte.” Op haar eerdere grondoefening had Derwael wel een mooie score van 13.500 gehaald. Bij haar sprongoefening viel ze bij de landing: “Ik was niet goed aangelopen.”

Als team belandde België uiteindelijk op de tweede plek na Frankrijk in de FIT Team Challenge. Allround werkte Maellyse Brassart haar vier oefeningen heel stabiel af en pakte het brons. Zo solliciteert ze nadrukkelijk voor een plek in het olympische team. Ook Jutta Verkest mag hoop koesteren naar Japan te mogen gaan. Na haar verrassende tiende plek allround op het EK in Basel in april scoorde ze vandaag ook sterk met een zesde plek allround. Lisa Vaelen liet eerder op het olympisch traject al mooie scores optekenen, maar kende vandaag een wisselvallige dag en viel op de balk en de brug.

Volledig scherm Maellyse Brassart werkte haar vier toestellen stabiel af. © BELGA

