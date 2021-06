Nina Derwael turnt in Osjiek eerste brugoefening in wedstrijd na 608 dagen, mét hogere moeilijkheid: “Ik heb competitieprikkels nodig voor Tokio”

Olympische Spelen Rak­uten-CEO, bijzonder invloed­rijk persoon in Japan, wil liever geen Spelen in Tokio: "Een zelfmoord­mis­sie”

15 mei Hiroshi Mikitani, als CEO van webwinkel Rakuten een bijzonder invloedrijk persoon in Japan, is allesbehalve een voorstander van de Olympische Spelen van komende zomer in de hoofdstad Tokio. “Het is een zelfmoordmissie”, vertelde hij in een interview bij de Amerikaanse nieuwszender CNN.