Nina Derwael turnt in Osjiek eerste brugoefening in wedstrijd na 607 dagen, mét hogere moeilijkheid: “Ik heb competitieprikkels nodig voor Tokio”

Olympische Spelen ‘s Werelds nummer één Djokovic twijfelt of hij zonder fans aan Spelen zal deelnemen

27 mei Novak Djokovic, de nummer een van de wereld in het mannentennis, heeft verklaard dat hij zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus) in heroverweging zal nemen als er geen publiek toegelaten wordt wegens van het coronavirus.