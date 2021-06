Nina Derwael tankt in Osijek met zege op brug vertrouwen, maar uitvoering moet beter voor olympisch goud: “Score ligt onder doel Tokio”

Turnen Open brief van ex-gymnasten: “Nu staat zwart op wit dat wat wij meemaakten, niet bij topsport hoort”

18 april Op Instagram publiceerden de ex-gymnasten, die de voorbije maanden bij de onafhankelijk onderzoekscommissie getuigden over hun ervaringen rond grensoverschrijdend gedrag in de topsportwerking in Gent, een open brief waarmee ze aangeven tevreden te zijn met de erkenning en excuses die ze vrijdag van de Gymfed en hun twee head coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer kregen. Ze spreken ook de hoop uit dat de beloofde veranderingen er echt zullen komen en dat de de aanbevelingen gevolgd worden.