Nina Derwael op crocs, het mondmasker van Jaouad Achab en de ambities op de 4x400m in Tokio: “We zijn allemaal net op tijd in vorm”

Wie Nina Derwael op cros wil zien, moet dezer dagen op 100 kilometer van Tokio zijn. De turnster verblijft er met het gros van de andere Belgische atleten in een trainingscentrum in Mito. “Een mooi omgeving”, weet Derwael voor de VTM-micro. “Ik geniet ervan, eens we in het olympisch dorp toekomen, zal de druk wel stijgen. Het doet deugd om hier eindelijk te zijn. Dit zijn de laatste voorbereidingen.”

“Ik heb wel het gevoel dat ik naar mijn beste vorm aan het toegroeien ben. De laatste testen in Gent gaven vertrouwen”, gaat Derwael verder ondanks een accident de parcours op een meeting in België enkele weken geleden. “Ik wist dat het een moeilijk wedstrijd zou zijn voor mij, want ik had een zware week ervoor. Ik kon het alleen maar meenemen naar de weken erna.”

“In België begonnen we al met de aanpassing aan het uurverschil, maar wij hebben het geluk dat onze wedstrijd ‘s avonds plaatsvindt. Er zitten dus maar een paar uur verschil op. Nu slaap ik sowieso goed. Ik vloog op weg naar hier voor het eerst in business class en dat was een zaligheid. Ik heb 8 uur geslapen op weg naar hier. Of ik voor goud ga? Natuurlijk, maar met minder zal ik ook tevreden zijn, zolang ik mijn oefening maar goed kan afwerken.”

Quote De oefening die ik zal turnen zal de hoogste moeilijk­heids­graad hebben die ik al gedaan heb. Nina Derwael

Fanny Lecluyse: “Victor is heel nieuwsgierig”

Ook de zwemmers zijn al in Tokio. Fanny Lecluyse en Louis Croenen zijn de enige twee die de eer van ons land hoog houden in het olympisch zwembad. “Ik heb het bad nog niet gezien, wel al op foto’s en zo. Ik kijk er naar uit om het te zien en erin te zwemmen. Dat zal vanaf woensdag zijn, dan trekken we naar het olympisch dorp. Ik hoop dat de lucht koel is, in een trainingsbad is dat vaak warmer en dat valt vaak op mijn adem.”

Lecluyse gaat resoluut voor een finale op de 200m schoolslag. “Hopelijk derde keer goeie keer, mijn beste plaats tot nu toe was 17de. Eens in de finale zijn de kansen voor iedereen min of meer gelijk”, zegt Lecluyse. Wederhelft Victor Campenaerts is er in Tokio niet bij. “Ik hoor hem dagelijks en hij is hele nieuwsgierig naar wat hier allemaal gebeurt. Zelf heeft hij er zich al bij neergelegd dat hij hier niet is geraakt.”

Jaouad Achab: “Fouten van Rio niet herhalen, ik ga vooral genieten”

Geen favoriet zoals in Rio, maar wel een stevige outsider voor de medailles. Taekwondoka Jaouad Achab is vijf jaar ouder en wijzer. “Ik heb heel veel bijgeleerd uit de vorige Spelen. Vooral mentaal. Ik ga proberen de fouten die ik in Rio heb gemaakt niet te herhalen. Ik wou te graag winnen daar, nu kom ik met een andere mindset naar de Spelen.”

“Druk blijft er sowieso. Dit zijn de Olympische Spelen, hier zijn alleen de besten. In Rio was ik topfavoriet, maar nu ligt dat anders. Er zijn veel jonge en sterke taekwondoka’s bijgekomen. Het wordt dus moeilijker, maar ik ga mijn best doen. Of een medaille kan? Alles kan. Iedereen kan van iedereen winnen. Je kan er in de eerste ronde al uitliggen. Ik ga genieten en proberen geen fouten te maken.”

Jonathan Sacoor: “Net op tijd allemaal in goeie vorm geraakt”

Ook de mannen van de 4x400m zijn al in Tokio. Jonathan Sacoor doet de estafette en de individuele 400m. “Dit zijn mijn eerste Spelen. Ik ben blij hier te staan, maar nu moet er gepresteerd worden”, zegt onze landgenoot. “Het was een moeilijke periode naar hier, maar ik heb mijn oude vorm terug. Ik heb op het EK bij beloften in Talinn een zilveren medalle gelopen.”

“Ik ben dus wel tevreden, want ik kom van heel ver. Ik ben er helemaal klaar voor eigenlijk. Ik ga in stijgende lijn en probeer te pieken wanneer dat moet: op de Olympische Spelen. Individueel en 4x400 zijn andere dingen, maar staan niet in conflict met elkaar. Mijn droom is gewoon om in een olympische finale te staan. Ik weet wat ik wil bereiken en ik ga er alles aan doen om mijn twee dromen waar te maken.”

Alexander Doom: “In de namiddag is het hier heel warm”

Ook Alexander Doom is één van de mannen voor de 400m. Voor de West-Vlaming zijn het de eerste Olympische Spelen waar hij aan deelneemt. “Voor mij is het de eerste keer dat ik met een uurverschil zit, dat is sowieso aanpassen. Ook aan de warmte, ik probeer zoveel mogelijk in de voormiddag te trainen, in de namiddag is het echt wel heel warm.”

Kevin Borlée: “Olympische Spelen zonder publiek wordt een nieuwe ervaring”

De vierde Spelen al voor Kevin Borlée. De ervaren rot in de 400m staat voor het eerst voor een Olympische Spelen zonder publiek. “Dat wordt een nieuwe ervaring. Het publiek was op de vorige edities al telkens anders. Of de 4x400m voor mij belangrijker is dan het indivuele nummer? Het is zo dat de kans op succes groter is in de aflossing. We hebben veel vertrouwen in dat nummer, de droom is meedoen om de medailles in de finale.”

