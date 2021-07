Nina Derwael na haar topscore: “Ik had de score net nog een tiende hoger gehoopt”

Olympische SpelenDe Belgische turnploeg is verdienstelijk achtste, en laatste, geworden in de teamfinale. Zowel de atletes als coach Marjorie Heuls blikten tevreden terug op het afgelegde parcours. Nina Derwael trekt na een nieuwe topprestatie met veel zelfvertrouwen richting haar individuele opdracht op deze Spelen.

Nina Derwael: “Mentaal waren we er niet allemaal even klaar voor”

Nina Derwael keek met gemengde gevoelens terug op de teamfinale van de Belgische ploeg. Enerzijds was het doel van het team al behaald met de kwalificatie voor de finale, anderzijds eindigden ze die finale op een laatste plaats: “We hadden vandaag niets te verliezen, maar ik denk dat we mentaal nog niet allemaal klaar waren voor zo’n teamfinale.”

Naast de extra stress ziet Derwael ook een andere moeilijkheid die de Belgische turnploeg in de finale tegemoet kwam: “Vandaag moesten we op de balk beginnen, terwijl we de volledige voorbereidingsperiode met grondoefeningen begonnen en met de balk eindigden. Zelfs ik voelde het op het einde van de oefeningen dat mijn benen begonnen te trillen.”

Derwael straalt veel zelfvertrouwen uit, dat is ook te merken aan haar scores. Op de brug met ongelijke leggers behaalde ze een score van 15.400, evenveel als haar grote concurrente Sunisa Lee: “Ik had gehoopt op nog een tiende meer, maar dat zullen we moeten houden voor de finale hopelijk”, blikte ze al vooruit.

Volledig scherm Nina Derwael. © Photo News

Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest: “Deze ervaring nemen we mee naar huis”

De andere turnsters traden Derwael bij: “We mogen al tevreden zijn dat we in de finale stonden. Ik had redelijk veel stress want ik had zo’n teamfinale nog nooit gedaan, maar zo'n ervaring nemen we mee naar huis.”, deed Maellyse Brassart haar verhaal.

Ook voor Juta Verkest was het een overweldigend avontuur: “Het was helemaal anders dan wat ik gewoon ben, normaal gezien doe ik maar één wedstrijd en daarna is het gedaan voor mij.” Voor het 15-jarige toptalent wacht straks ook nog de individuele allroundfinale: “Dat wordt zeer speciaal, ik ga er proberen genieten van alle ervaring die ik meeneem.”

Bondscoach Marjorie Heuls: “Ik ben zeer trots op deze ploeg”

Bondscoach Marjorie Heuls hield niets anders dan positieve gevoelens over aan de prestatie van haar team: “Ik ben heel fier op deze ploeg. Er waren enkele kleine foutjes, maar dat was bij alle landen zo. Het waren oefeningen van hoog niveau.”

De reden dat er in zo’n finale extra druk bij komt kijken, is dat er geen ruimte is voor fouten. In tegenstelling tot de halve finale, mochten nu slechts drie van vier atletes hun kans wagen en viel de score van de vierde en slechtste dus niet weg: “In dit format kost een val zeer veel punten, maar het zijn competities als deze die ervoor zorgen dat we progressie maken.”