Nina Derwael doet het verhaal van haar gouden dag: “Ik schrok ervan dat ik ‘s middags nog een dutje kon doen”

Olympische Spelen Verdienste­lij­ke Belgian Hammers vallen als vijfde net naast het podium: “Grote landen waren favoriet, wij hebben ons ertussen gegooid”

31 juli Opnieuw net geen olympische medaille in het triatlon. De Belgian Hammers werden in de gemengde triatlon vijfde . Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens eindigden daarmee achter Groot-Brittannië (goud), de VS (zilver), Frankrijk (brons) en Nederland.